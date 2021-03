Como funciona o seguro de acidentes pessoais

Proteção financeira à família é essencial e a grande preocupação dos provedores(as) do lar. Porém, muitas pessoas pensam na provisão de seus entes queridos somente no presente ou futuro próximo. Por exemplo: “Tenho que trabalhar para pagar as contas, encher a despensa, proporcionar a melhor educação para meus filhos etc.”.

Mas, e no caso de algo imprevisto lhe acontecer? Quem cuidará dessas coisas? Por isso, é tão importante se precaver e fazer um seguro de acidentes pessoais.

Como funciona esse Seguro?

Ele tem como finalidade garantir ao segurado uma indenização na ocorrência de um acidente que cause sua morte ou, dependendo do contrato, danos físicos permanentes que incapacitem o indivíduo de continuar exercendo sua atividade profissional.

O seguro de acidentes pessoais possui um custo menor que um seguro de vida individual ou coletivo, porém sua cobertura também é mais restrita, pois o benefício só é disponibilizado em caso de acidente e não cobre morte ou invalidez por causas naturais.

O conceito de acidente pessoal relaciona-se com eventos causados de forma súbita e por agentes externos e involuntários (atropelamento, colisões entre veículos, queda etc.), os quais levem a vítima a óbito ou lhe causem invalidez permanente, de forma total ou parcial.

Por isso, a cobertura dessa modalidade é tão específica.

E quais são as coberturas ofertadas pelo Seguro de Acidentes Pessoais?

Como já dito, a principal é por morte acidental do segurado. Porém, você pode solicitar coberturas extras, como:

Invalidez permanente total ou parcial;

Despesas médicas , hospitalares e odontológicas decorrentes do sinistro ;

Diárias por internação em hospital ;

Diárias por incapacidade temporária ( perfeito para quem é profissional liberal, autônomo ou possui uma atividade informal) ;

Auxílio funer ário .

Pesquise com seu corretor as melhores seguradoras, coberturas e planos. Precaver-se sempre é uma boa ideia.