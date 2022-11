Creditas lança seguro de saúde e quer competir em mercado de R$ 80 milhões

A Creditas está de olho no mercado de seguros. A fintech anuncia nesta segunda-feira, 07, a inclusão de três novos produtos em sua solução de benefícios corporativos, a Creditas Benefícios. Agora, a startup passa a oferecer seguro saúde, seguro odontológico e seguro de vida, que estarão disponíveis a uma carteira de mais de 1 milhão de usuários a partir do mês de novembro.

Essa é a primeira ampliação de portfólio desde a aquisição da Minuto Seguros, corretora digital comprada pela Creditas em julho de 2021, e também a entrada oficial da Creditas no segmento de saúde. Até o momento, a Creditas oferecia apenas seguro de automóvel, residencial, de vida e viagem.

Os novos produtos da Creditas são:

Seguro de saúde

Seguro odontológico

Seguro de vida

Por que apostar nos benefícios

A expansão do leque de produtos também está relacionada às oportunidades do mercado em si. Até junho deste ano, quase 75% dos brasileiros não possuíam plano de saúde, segundo levantamento da Agência Nacional de Seguros (ANS), tornando o setor num grande oceano azul para pequenos players e fintechs que desejam surfar neste universo. Segundos dados da ANS, o setor de planos de saúde movimentou R$ 79 milhões em 2021.

“Entendemos que o seguro de saúde, assim como o seguro odontológico e o de vida, muitas vezes, acabam pesando no orçamento dos colaboradores que não recebem o benefício das empresas em que trabalham. Com a ampliação do portfólio de Creditas Benefícios, queremos que cada vez mais trabalhadores possam cuidar da sua saúde física e mental por meio de um produto acessível e de qualidade e que traga liberdade de uso sem gerar problemas financeiros”, explica Fernanda Zanetti, VP de Creditas Benefícios.

Atualmente a unidade de negócios da Creditas Benefícios oferece Cartão de Benefícios Flexíveis (Vale-alimentação, Vale-refeição, Premiação, Vale-Mobilidade, entre outros); Crédito Consignado Privado, Antecipação Salarial; Creditas Store (plataforma de compras com desconto do valor na folha de pagamento); Cursos e Programas de Educação Financeira e Previdência Privada. Todos os produtos, juntos, atendem a cerca de 1 milhão de colaboradores no país.

A proposta corre em paralelo à ambição de outras startups (como HRTechs e fintechs) em desenvolver plataformas completas para o gerenciamento de benefícios e que sirvam como o "braço direito do RH". O racional está em facilitar o dia a dia dos profissionais do setor, que muitas vezes têm de conciliar diferentes softwares e conversas com múltiplos fornecedores — o que leva a perda de tempo e improdutividade.

“Conseguimos trabalhar com diversas opções de seguradoras que já são parceiras da Minuto Seguros, o que gera uma oportunidade única para o RH escolher a melhor opção tendo em vista o lado financeiro. Além disso, temos um time especializado nesse tipo de apólice que oferece atendimento especializado ao RH”, diz Zanetti.

Em outra frente, benefícios intelgentes e conectados em um único lugar também servem para atrair talentos. Uma pesquisa da Creditas com trabalhadores formais do Brasil indica que os três benefícios mais desejados são, respectivamente, seguro/plano de saúde (63%) e Seguro/Plano odontológico (45%), que empata com o Vale-Refeição (45%).

