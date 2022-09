Setor de seguros tem forte crescimento com impulso da saúde suplementar e proteções pessoais

O setor de Seguradoras é mais um a mostrar uma forte recuperação depois da fase mais aguda da pandemia. O segmento saltou 11,9% em 2021, ante um crescimento de apenas 1,3% em 2020, segundo dados da Confederação Nacional das Empresas de Seguros (CNSeg), entidade que reúne as seguradoras que atuam no mercado brasileiro.

O simbólico avanço para a casa dos dois dígitos contou com o bem-vindo impulso da saúde suplementar. As companhias do segmento alcançaram 49 milhões de beneficiários nos planos de saúde — em sua melhor marca desde 2015. Com o avanço da vacinação, a queda na contaminação por covid-19 e o fim progressivo do isolamento, os clientes puderam retomar a busca por procedimentos eletivos, sem caráter de urgência, que haviam ficado represados durante a pandemia.

Outro destaque que fez diferença no balanço final foi o setor de seguros pessoais, que avançou 12,72% na comparação anual e ultrapassou 51 bilhões de reais em prêmios no último ano. Vale lembrar que o setor inclui ainda seguros de danos e responsabilidades, planos de previdência privada e capitalização.

Para este ano, as perspectivas se mantêm bastante animadoras para as seguradoras. A arrecadação total do setor alcançou 295,4 bilhões de reais no primeiro semestre de 2022, um crescimento de 11,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram compilados pela CNSeg e incluem levantamentos da Superintendência de Seguros Privados (Susep) e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Ranking Setor Empresa Receita 2021(1) Receita 2020(1) Lucro Líq. 2021(1) Patrim. Líq. 2021(1) Ativo Total 2021(1) Cidade-Sede Estado 1 Brasilprev 45.668.826 40.969.185 1.008.791 5.833.438 320.102.238 São Paulo SP 2 SulAmérica Seguros 19.033.043 18.166.560 223.243 7.602.923 13.536.876 Rio de Janeiro RJ 3 Porto 17.712.070 15.804.951 1.544.263 9.364.728 41.629.238 São Paulo SP 4 Bradesco Seguros 15.820.885 27.753.339 2.353.292 10.991.893 295.565.355 Barueri SP 5 Porto Seguro 10.608.060 9.498.209 922.246 4.784.062 14.828.211 São Paulo SP 6 Bradesco Vida e Previdência 9.536.010 8.030.520 1.802.717 4.453.116 271.800.914 Barueri SP 7 Tokio Marine 7.534.839 6.522.313 425.921 3.452.173 14.355.369 São Paulo SP 8 IRB Resseguros 7.435.350 8.309.558 -682.701 3.634.360 22.674.441 Rio de Janeiro RJ 9 M apfre Seguros 7.341.395 6.955.100 133.491 2.425.324 14.679.973 São Paulo SP 10 Allianz Seguros 6.879.663 3.449.718 -368.863 4.273.480 13.142.589 São Paulo SP 11 Bradesco Auto 6.269.267 5.449.456 324.525 1.698.594 7.518.420 São Paulo SP 12 Zurich Previdência 4.880.092 4.292.829 850.652 2.976.633 75.142.098 São Paulo SP 13 Zurich Minas Seguros 4.484.694 4.017.955 -2.364 2.387.431 9.637.600 Belo Horizonte MG 14 Liberty Seguros 4.288.743 4.174.200 -7.459 1.254.997 5.733.067 São Paulo SP 15 Itaú Seguros 4.281.487 3.376.852 724.082 2.710.707 8.602.639 São Paulo SP 16 HDI 3.725.997 3.620.622 -68.797 1.044.145 4.672.708 São Paulo SP 17 Azul Seguros 3.710.398 3.277.979 182.156 950.737 3.772.494 Rio de Janeiro RJ 18 Sompo Seguros 3.164.128 3.093.918 -915.101 972.572 5.421.056 São Paulo SP 19 XP Vida 3.056.031 1.678.532 35.006 83.796 32.090.072 São Paulo SP 20 Chubb 2.571.486 2.137.276 119.625 1.993.107 8.092.254 São Paulo SP 21 Icatu 2.334.328 1.806.695 78.473 1.583.381 48.845.135 Rio de Janeiro RJ 22 Cnp 2.061.567 1.017.591 4.019.430,45 14.950.460 Brasília DF 23 Fairfax 1.733.946 1.220.527 77.620 526.537 4.835.346 São Paulo SP 24 Mongeral 1.388.582 994.721 -34.155 623.472 2.749.829 Rio de Janeiro RJ 25 Metropolitan Life 1.157.228 1.037.381 -236.481 634.738 3.318.238 São Paulo SP 26 Zurich Seguros 1.130.060 951.020 182.807 171.993 985.875 São Paulo SP 27 Austral Seguradora 1.102.367 1.046.890 27.674 192.547 1.776.816 Rio de Janeiro RJ 28 Assurant 1.082.817 972.006 48.221 261.422 1.802.286 Barueri SP 29 Aig Seguros 1.060.593 849.598 1.054 332.234 2.496.254 São Paulo SP 30 Sicoob Seguros 1.046.967 786.415 45.298 220.035 1.360.034 Brasília DF 31 Too Seguros 1.044.023 966.792 81.843 554.657 2.575.247 São Paulo SP 32 Mapfre Resseguros 1.040.894 593.843 27.604 210.444 2.158.402 São Paulo SP 33 Generali 1.040.545 805.013 -56.866 -1.199.846 1.662.631 Rio de Janeiro RJ 34 Rio Grande Seguros 982.662 517.536 63.173 158.489 2.813.667 Porto Alegre RS 35 Swiss 966.047 801.687 7.616 804.360 3.965.016 São Paulo SP 36 Hdi Global 950.857 950.857 101.247 118.888 1.341.543 São Paulo SP 37 Austral Resseguradora 948.714 786.764 22.235 341.974 2.192.894 Rio de Janeiro RJ 38 Sura Seguros 911.705 817.033 50.229 234.090 1.545.792 Campinas SP 39 Wiz 816.759 803.025 205.783 808.196 2.173.169 Brasília DF 40 Mapfre Vida 806.575 821.894 -91.728 563.026 1.128.338 São Paulo SP 41 Pottencial Seguradora 797.878 712.107 121.364 418.196 2.244.250 Belo Horizonte MG 42 Luizaseg 718.132 628.033 71.623 234.000 1.420.168 São Paulo SP 43 Unimed Seguradora 691.501 643.733 93.820 1.620.334 3.670.186 São Paulo SP 44 Europ Assistance Brasil Serviços

de Assistência 674.244 670.720 31.624 141.875 306.535 Barueri SP 45 Prudential do Brasil 641.392 1.174.788 -134.217 2.261.563 14.031.211 Rio de Janeiro RJ 46 Sompo Saúde 626.197 512.979 -24.649 147.281 402.367 São Paulo SP 47 Starr 599.251 423.028 -1.434 60.572 896.143 São Paulo SP 48 Swiss 587.073 336.979 -25.228 283.497 1.550.413 São Paulo SP 49 SulAmérica 556.024 516.134 -159.353 790.576 10.603.411 Rio de Janeiro RJ 50 Itaú Companhia Securitizadora

de Créditos Financeiros 521.993 361.101 363.086 298.821 303.860 São Paulo SP 51 Junto Seguros 518.338 321.457 18.135 212.961 1.874.112 Curitiba PR 52 Alfa Seguradora 481.039 383.911 -30.833 136.247 605.273 São Paulo SP 53 Berkley International do Brasil Seguros 383.994 306.877 11.301 149.468 926.386 São Paulo SP 54 American Life Seguros 311.276 267.994 -306 42.671 488.131 São Paulo SP 55 Chubb Resseguradora 275.662 236.498 13.194 146.728 998.774 São Paulo SP 56 Icatu Consultoria 232.668 229.368 157.080 11.398 349.396 Rio de Janeiro RJ 57 Bmg Seguros 203.353 216.408 5.880 51.364 758.721 São Paulo SP 58 Suhai Seguradora 25.028 20.692 922 93.891 670.992 São Paulo SP 59 SulAmérica 21.004 20.033 333 8.135.844 11.499.793 Rio de Janeiro RJ 60 Opea Securitizadora 12.424 12.395 1.046 14.143 20.108 São Paulo SP

(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2020 e 2021; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança).

