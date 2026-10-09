BGS 2026 começa hoje em São Paulo; veja horários, ingressos e atrações

A Brasil Game Show (BGS) 2026 começa nesta sexta-feira, 9, no Distrito Anhembi, em São Paulo. A 17ª edição da feira segue até segunda-feira, 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida, com quatro dias de programação dedicada ao universo dos games.

O evento reúne novidades da indústria, lançamentos, experiências de marcas, áreas para testar jogos, competições de esports e cosplayers. A programação também inclui encontros com criadores, profissionais do setor e convidados internacionais.

O primeiro dia tem acesso específico para imprensa, profissionais e visitantes com modalidades de ingresso que incluem a sexta-feira. Os três dias destinados ao público geral começam no sábado, 10.

Que horas começa a BGS 2026 hoje?

Nesta sexta-feira, 9, a feira funciona das 13h às 21h. A BGS Conference tem programação das 11h30 às 13h, segundo a organização.

Nos demais dias, o horário será das 12h às 21h. Confira:

Sexta-feira, 9: das 13h às 21h;

das 13h às 21h; Sábado, 10: das 12h às 21h;

das 12h às 21h; Domingo, 11: das 12h às 21h;

das 12h às 21h; Segunda-feira, 12, feriado: das 12h às 21h.

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Quanto custam os ingressos da BGS 2026?

O site oficial da BGS apresenta os ingressos do 8º lote, com preços que variam conforme a data e a modalidade.

Ingressos comuns

Sábado, 10: esgotado, segundo o site oficial;

esgotado, segundo o site oficial; Domingo, 11: R$ 224 (meia-entrada) e R$ 448 (inteira);

R$ 224 (meia-entrada) e R$ 448 (inteira); Segunda-feira, 12, feriado: R$ 179 (meia-entrada) e R$ 358 (inteira).

Ingressos premium

O ingresso premium individual para os dias 9, 10, 11 ou 12 de outubro custa R$ 423 (meia-entrada) e R$ 846 (inteira). A modalidade oferece entrada por fila exclusiva e acesso antecipado de uma hora.

Camarotes

O camarote individual é anunciado por R$ 624. A modalidade inclui entrada exclusiva, acesso antecipado e acesso ao camarote da arena principal, com snacks e lounge.

Passaportes

Passaporte de 10 a 12 de outubro: R$ 423 (meia-entrada) e R$ 846 (inteira);

R$ 423 (meia-entrada) e R$ 846 (inteira); Passaporte Premium, de 9 a 12 de outubro: R$ 804 (meia-entrada) e R$ 1.608 (inteira);

R$ 804 (meia-entrada) e R$ 1.608 (inteira); Passaporte Business, de 9 a 12 de outubro: R$ 804 (meia-entrada) e R$ 1.608 (inteira);

R$ 804 (meia-entrada) e R$ 1.608 (inteira); Camarote Passaporte: R$ 2.481.

Onde comprar ingressos para a BGS 2026?

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial da Brasil Game Show. Os preços e a disponibilidade podem mudar conforme o lote e a modalidade escolhida.

O que terá na BGS 2026?

A programação inclui BGS Talks, BGS Meet & Greet, BGS Cosplay, BGS Conference, campeonatos e áreas dedicadas a jogos. Os visitantes também poderão participar de experiências de marcas e encontros com profissionais da indústria.

Entre os destaques anunciados estão a SEGA, a Video Game Orchestra e convidados internacionais como Shota Nakama, criador da orquestra, além de profissionais envolvidos em "Alien: Isolation 2".

A Team Liquid terá atividades com criadores e equipes de esports, incluindo torneios de VALORANT, sessões de Meet & Greet e conversas no palco.

A organização disponibiliza um aplicativo oficial com mapa do evento, programação, atrações, expositores, jogos e brindes. A agenda também pode ser consultada no site oficial da BGS.