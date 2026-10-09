Direção de 'A Fazenda 18' muda regra após punição e revolta telespectadores

A direção de "A Fazenda 18" mudou as regras para as punições propositais na noite de quinta-feira, 8. A decisão foi anunciada por Adriane Galisteu e provocou críticas de telespectadores nas redes sociais, que questionaram a condução do jogo.

Com a nova determinação, os peões que provocarem punições de propósito passarão a sofrer consequências individuais. Até então, as infrações poderiam resultar em penalidades para todos os confinados.

Como funciona a nova regra de punições?

O anúncio foi feito por Galisteu antes de revelar a eliminação de Renê, que deixou o programa com 20,04% dos votos.

A mudança veio após Ariela provocar uma punição que deixou os participantes sem água e sem gás na sede. Diante da repetição de infrações intencionais, a produção decidiu responsabilizar diretamente quem descumprir as regras de propósito.

Durante o programa ao vivo, Galisteu explicou que a direção estava atenta aos episódios recentes e comunicou a alteração aos confinados. Segundo ela, a consequência passará a ser aplicada individualmente quando ficar caracterizado que a punição foi provocada de forma proposital.

Internautas reclamam de nova medida

A mudança repercutiu nas redes sociais. Parte do público criticou a decisão e questionou a forma como a produção vinha conduzindo os conflitos entre os peões.

@chicobarney Inacreditável a fazenda 18 já não está boa de assitir vem @GalisteuOficial falar da punição individual deixa que eles resolvam ali não tem criança.

O jogo está confortável demais pra eles,vcs parecem que estão fazendo de tudo pra flopar essa edição.🤡🤡🤡🤡 — Gabriel (@Gabriel56579695) October 9, 2026

Parte dos internautas também avalia que "A Fazenda 18" já está morna, com poucos participantes dispostos a movimentar o jogo. Para esse grupo, a mudança nas punições pode desestimular ainda mais os conflitos e fazer com que os peões continuem como plantas, evitando se posicionar e protagonizar situações que movimentem o reality.

@afazendarecord A fazenda já tá flopada e agr com esse negócio de punição individual, vai flopar mais ainda nesse resort all inclusive!! Pior edição só tem plantas e qm tá causando vcs qrem impedir!! #afazenda #afazenda18 #EliminaçãoAFazenda @GalisteuOficial @RodrigoMCarelli — 🌹 (@gabdavs) October 9, 2026

Noite também foi marcada pela eliminação de Renê

A mudança de regra foi anunciada na mesma noite em que Renê deixou a competição. O participante recebeu 20,04% dos votos na terceira Roça da temporada, disputada contra Ariela e Thaíde.

Antes de divulgar o resultado, Galisteu conversou com os três roceiros sobre o desempenho dos colegas no jogo. Ao serem questionados sobre quem estaria jogando errado, Ariela citou Darlin e Mônica; Renê apontou Serginho e Jônatas; e Thaíde mencionou Ariela.

Na sequência, a apresentadora anunciou Thaíde como o primeiro participante salvo. Logo depois, no confronto final, Renê foi eliminado e Ariela voltou para a sede do reality.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.