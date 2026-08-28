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O que estreia nos cinemas neste fim de semana? Veja os principais lançamentos

'Coyote vs Acme', 'Ponto Sem Retorno' e outros lançamentos movimentam a programação das salas brasileiras

Lançamentos do cinema: (Divulgação)

Lançamentos do cinema: (Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 19h17.

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O último fim de semana de agosto chegou com uma programação variada aos cinemas brasileiros. Entre os destaques estão grandes produções internacionais, comédias, aventuras e filmes nacionais.

Confira os principais lançamentos que chegaram às salas de cinema:

'Coyote vs Acme'

O Coiote finalmente decide levar sua eterna disputa com o Papa-Léguas para os tribunais em "Coyote vs Acme". Depois de anos usando produtos da ACME que terminam em desastres, ele resolve processar a empresa que considera responsável por seus fracassos.

John Cena, Will Forte e Reginaldo Primo integram o elenco da produção dirigida por Dave Green. O filme combina animação e live-action.

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'Ponto Sem Retorno'

Ridley Scott dirige "Ponto Sem Retorno", aventura pós-apocalíptica protagonizada por Jacob Elordi, Margaret Qualley e Josh Brolin.

A história se passa nove anos depois de uma pandemia global de gripe devastar a humanidade. Hig, um piloto que vive isolado em um hangar no Colorado com seu cachorro e um ex-fuzileiro naval, decide seguir uma misteriosa transmissão de rádio em busca de outros sobreviventes.

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'Só por Uma Noite'

A comédia romântica "Só por Uma Noite", dirigida por Will Gluck, acompanha uma noite inesperada que pode mudar a vida dos protagonistas.

Monica Barbaro, Callum Turner e Maya Hawke estão no elenco. A produção mistura romance e situações caóticas a partir das consequências de uma noite que deveria ser apenas mais uma.

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"Muito Prazer"

O cinema brasileiro ganha espaço com "Muito Prazer", nova comédia dirigida por Jorge Furtado.

Daniel de Oliveira interpreta Rubem, um homem que herda um motel e tenta aumentar os lucros do negócio vendendo vídeos íntimos dos clientes. A iniciativa desencadeia uma série de problemas para o protagonista.

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"Nosso Segredo"

Dirigido por Grace Passô, "Nosso Segredo" acompanha uma família negra que tenta retomar a rotina depois de uma perda recente.

O filho mais novo guarda um segredo que pode transformar a maneira como os familiares compreendem a ausência que marcou suas vidas. Ju Colombo, Jessica Gaspar e Efraim Santos estão no elenco.

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"Minha Filha é um Zumbi"

A produção sul-coreana "Minha Filha é um Zumbi" combina comédia, drama e ficção científica ao acompanhar um pai que se recusa a abandonar a filha depois que um surto transforma parte da população em zumbis.

Cho Yeo-jeong, Kyung-Ho Yoon e Jung-suk Jo estão no elenco do filme dirigido por Pil Gam-sung.

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