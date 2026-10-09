O que dar de presente no Dia das Crianças? Veja 10 opções certeiras

Dia das Crianças: confira ideias para escolher um presente divertido e adequado para cada fase da infância
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Publicado em 9 de outubro de 2026 às 11h53.
O Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, é uma das principais datas do calendário do varejo brasileiro. A comemoração movimenta o comércio e aumenta a procura por brinquedos, jogos e outros produtos voltados ao público infantil.
A data também costuma ser uma oportunidade para escolher presentes que possam ser bons e duráveis. Para quem ainda está em dúvida sobre o que comprar, confira 10 opções certeiras de presentes que as crianças amam:
Os blocos de montar são um dos clássicos entre os presentes para crianças. Os conjuntos de LEGO permitem criar diferentes estruturas e também contam com linhas inspiradas em personagens, filmes, séries, veículos e animais.
A variedade de temas facilita encontrar uma opção de acordo com os interesses de cada criança.
Jogos de tabuleiro são uma opção para transformar o presente em uma atividade para toda a família. Existem alternativas de estratégia, memória, perguntas e desafios para diferentes faixas etárias.
Além da diversão, os jogos podem estimular a interação entre as crianças e os adultos durante as partidas.
O bingo é uma brincadeira simples e que pode reunir várias pessoas ao mesmo tempo. Há versões infantis com ilustrações, personagens, animais e outros temas.
A atividade também permite organizar partidas em família, tornando o presente uma opção para diferentes momentos de lazer.
Para as crianças que gostam de cantar, um karaokê infantil pode render horas de diversão. Existem modelos com microfone, caixas de som e efeitos de voz.
O presente também pode ser usado em festas e reuniões familiares, transformando a brincadeira em uma atividade coletiva.
Os patins são uma opção para crianças que gostam de atividades ao ar livre. Existem modelos ajustáveis que acompanham o crescimento dos pés e versões desenvolvidas para diferentes níveis de experiência.
Para aproveitar o presente com segurança, o uso de capacete, joelheiras e cotoveleiras é recomendado.
O Tamagotchi, brinquedo que foi febre nos anos 90 e 2000, voltou a chamar a atenção de uma nova geração ao recuperar a ideia do bichinho virtual. O pequeno aparelho apresenta um personagem que precisa receber cuidados, como alimentação e atenção.
A proposta combina nostalgia para os adultos com uma experiência que desenvolve a atenção e o senso de responsabilidade das crianças.
Dinossauros continuam entre os temas populares no universo infantil. O presente pode aparecer em diferentes formatos, como bonecos, bichos de pelúcia, fantasias, quebra-cabeças e muitos outros.
O Pula Pirata é um jogo tradicional que pode ser compartilhado por várias pessoas. A dinâmica consiste em colocar as espadas no barril e descobrir quem fará o pirata saltar.
A partida é rápida e permite que crianças e adultos participem juntos.
Uma cabana infantil pode transformar um espaço da casa em um ambiente próprio para brincadeiras. Modelos com tendas, casinhas e estruturas dobráveis permitem criar um pequeno espaço de leitura, jogos ou faz de conta.
O presente também pode ser personalizado com almofadas, cobertores e outros acessórios.
O quebra-cabeça ainda é uma ótima opção para desafiar a percepção, a paciência e o raciocínio das crianças. A atividade estimula a busca por soluções enquanto mantém a brincadeira como foco.
Também é uma alternativa para reunir a família em torno de uma mesma atividade. Com opções que variam na quantidade de peças e no nível de dificuldade, existem quebra-cabeças para todas as idades, desde crianças pequenas até adultos.