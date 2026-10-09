O que dar de presente no Dia das Crianças? Veja 10 opções certeiras

O Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, é uma das principais datas do calendário do varejo brasileiro. A comemoração movimenta o comércio e aumenta a procura por brinquedos, jogos e outros produtos voltados ao público infantil.

A data também costuma ser uma oportunidade para escolher presentes que possam ser bons e duráveis. Para quem ainda está em dúvida sobre o que comprar, confira 10 opções certeiras de presentes que as crianças amam:

1. LEGO

Os blocos de montar são um dos clássicos entre os presentes para crianças. Os conjuntos de LEGO permitem criar diferentes estruturas e também contam com linhas inspiradas em personagens, filmes, séries, veículos e animais.

A variedade de temas facilita encontrar uma opção de acordo com os interesses de cada criança.

2. Jogos de tabuleiro

Jogos de tabuleiro são uma opção para transformar o presente em uma atividade para toda a família. Existem alternativas de estratégia, memória, perguntas e desafios para diferentes faixas etárias.

Além da diversão, os jogos podem estimular a interação entre as crianças e os adultos durante as partidas.

3. Bingo

O bingo é uma brincadeira simples e que pode reunir várias pessoas ao mesmo tempo. Há versões infantis com ilustrações, personagens, animais e outros temas.

A atividade também permite organizar partidas em família, tornando o presente uma opção para diferentes momentos de lazer.

4. Karaokê infantil

Para as crianças que gostam de cantar, um karaokê infantil pode render horas de diversão. Existem modelos com microfone, caixas de som e efeitos de voz.

O presente também pode ser usado em festas e reuniões familiares, transformando a brincadeira em uma atividade coletiva.

5. Patins

Os patins são uma opção para crianças que gostam de atividades ao ar livre. Existem modelos ajustáveis que acompanham o crescimento dos pés e versões desenvolvidas para diferentes níveis de experiência.

Para aproveitar o presente com segurança, o uso de capacete, joelheiras e cotoveleiras é recomendado.

6. Tamagotchi

O Tamagotchi, brinquedo que foi febre nos anos 90 e 2000, voltou a chamar a atenção de uma nova geração ao recuperar a ideia do bichinho virtual. O pequeno aparelho apresenta um personagem que precisa receber cuidados, como alimentação e atenção.

A proposta combina nostalgia para os adultos com uma experiência que desenvolve a atenção e o senso de responsabilidade das crianças.

7. Dinossauros

Dinossauros continuam entre os temas populares no universo infantil. O presente pode aparecer em diferentes formatos, como bonecos, bichos de pelúcia, fantasias, quebra-cabeças e muitos outros.

8. Pula Pirata

O Pula Pirata é um jogo tradicional que pode ser compartilhado por várias pessoas. A dinâmica consiste em colocar as espadas no barril e descobrir quem fará o pirata saltar.

A partida é rápida e permite que crianças e adultos participem juntos.

9. Cabana

Uma cabana infantil pode transformar um espaço da casa em um ambiente próprio para brincadeiras. Modelos com tendas, casinhas e estruturas dobráveis permitem criar um pequeno espaço de leitura, jogos ou faz de conta.

O presente também pode ser personalizado com almofadas, cobertores e outros acessórios.

10. Quebra-cabeça

O quebra-cabeça ainda é uma ótima opção para desafiar a percepção, a paciência e o raciocínio das crianças. A atividade estimula a busca por soluções enquanto mantém a brincadeira como foco.

Também é uma alternativa para reunir a família em torno de uma mesma atividade. Com opções que variam na quantidade de peças e no nível de dificuldade, existem quebra-cabeças para todas as idades, desde crianças pequenas até adultos.