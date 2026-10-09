Ex-baixista dos Rolling Stones vira arqueólogo e descobre tesouro romano no próprio quintal

O ex-baixista da banda Rolling Stones Bill Wyman ajudou a identificar uma fazenda romana de cerca de 1.700 anos após explorar com um detector de metais sua propriedade em Suffolk, no leste da Inglaterra. Segundo o veículo Marca, o músico recuperou mais de 200 moedas romanas, broches, uma chave de bronze e fragmentos de cerâmica.

O ex-baixista dos Rolling Stones, Bill Wyman, descobriu uma nova vocação onde menos esperava: debaixo do próprio quintal. O interesse pela arqueologia surgiu por acaso em sua propriedade rural em Suffolk, no leste da Inglaterra, e acabou contribuindo para ampliar o conhecimento sobre a presença romana na região. Tudo começou quando operários que realizavam escavações em sua casa de campo encontraram uma jarra medieval enterrada.

A propriedade, construída no século XV, foi comprada por Wyman em 1968, quando ele ainda percorria o mundo em turnê com a banda. A descoberta despertou sua curiosidade sobre o que mais poderia estar escondido no terreno. O músico então comprou um detector de metais e passou a explorar os campos da fazenda. Os primeiros achados logo apareceram: moedas antigas e pequenos objetos metálicos enterrados no solo.

Fazenda romana de 1.700 anos

Segundo reportagem do Marca, com o passar dos anos, Wyman recuperou mais de 200 moedas romanas, além de broches, uma chave de bronze e diversos fragmentos de cerâmica. O conjunto de peças permitiu identificar a existência de uma fazenda romana com cerca de 1.700 anos, até então desconhecida pelos historiadores. Os achados foram registrados no banco de dados patrimonial de Suffolk, e o próprio músico documentou as descobertas em seu site.

As buscas não ficaram restritas ao período romano. Wyman também encontrou ferramentas, fósseis e moedas medievais, reunindo uma coleção de aproximadamente 300 moedas de diferentes épocas. Entre as peças mais valiosas estão moedas de ouro medievais avaliadas em cerca de 1.200 euros cada. Apesar disso, o ex-integrante dos Rolling Stones afirma que sua motivação sempre foi o interesse histórico, e não o retorno financeiro.

O hobby secreto de Bill Wyman

Wyman já falou publicamente sobre sua paixão pela arqueologia e diz que a atividade está longe de ser um passatempo excêntrico. Para ele, trata-se de uma das formas mais divertidas de aprender história. O músico conta que costuma voltar para casa com os bolsos cheios de objetos encontrados nos campos, limpá-los, deixá-los secar e tentar descobrir sua origem. Muitas vezes, cria hipóteses sobre como uma moeda ou um broche foi parar em determinado local.

De acordo com o Marca, o entusiasmo foi tão grande que ele chegou a lançar seu próprio detector de metais, batizado de Wyman Signature. Parte de sua coleção está emprestada a um museu em Bury St Edmunds, onde os itens puderam ser exibidos ao público.