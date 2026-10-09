Árbitro de 75 anos morre após receber golpe proibido de lutador no México; assista

RESUMO | O experiente árbitro de luta livre Gerardo German Pineda, conhecido popularmente como "El Búho", morreu aos 75 anos após ser atingido por um golpe proibido durante um evento promovido pela El Patrón Espectáculos Lucha Libre na cidade de Mineral de la Reforma, no México.

Os bastidores da tradicional luta livre mexicana (lucha libre) foram tomados pelo luto após a morte do árbitro Gerardo German Pineda, conhecido no meio esportivo pelo apelido de "El Búho". Aos 75 anos, o profissional de arbitragem não resistiu às lesões sofridas durante um combate realizado na cidade de Mineral de la Reforma, localizada no estado de Hidalgo, em evento organizado pela El Patrón Espectáculos Lucha Libre.

O incidente ocorreu durante uma luta disputada entre os atletas Hijo de Fishman e Máscara Sagrada. Em um momento de alta tensão no ringue, Hijo de Fishman aplicou contra o árbitro a manobra conhecida como "martinete" — um dos golpes mais perigosos e proibidos em regulamentos oficiais de combate, que consiste em virar o oponente de cabeça para baixo e deixá-lo cair verticalmente com impacto direto sobre o solo ou o colchão.

A prisão do lutador e a resposta da promotora

Imediatamente após receber o golpe, Pineda permaneceu imóvel no ringue, e morreu pouco tempo depois devido à gravidade do trauma sofrido. Diante do óbito constatado, a atuação das autoridades policiais foi imediata: o lutador Hijo de Fishman foi detido pelas forças de segurança e formalmente acusado de homicídio culposo, enquanto os investigadores civis e legistas aprofundam a apuração das responsabilidades legais pelo ocorrido.

🇲🇽 LO ÚLTIMO: Un luchador de lucha libre mató a un árbitro de 75 años tras aplicarle una peligrosa maniobra durante una función en Hidalgo, México. La víctima, Gerardo Germán Pineda, conocido como "El Búho", falleció tras recibir un "martinete". El luchador, conocido como "El Hijo de Fishman", fue detenido. https://t.co/2tjQARhqCe — Informa Cosmos (@InformaCosmos) October 9, 2026

A empresa organizadora do evento utilizou seus canais oficiais para se manifestar sobre a tragédia:

"O processo legal segue em curso; portanto, em respeito às autoridades e ao devido processo legal, esta empresa se absterá de divulgar informações adicionais que possam interferir nos fatos ou levar a prejulgamentos", pontuou a companhia em nota oficial.

A Lucha Libre e sua profunda identidade cultural no México

Mais do que uma simples modalidade de luta livre profissional desenvolvida no país, a Lucha Libre constitui um pilar da cultura popular, da identidade nacional e do folclore do México. Caracterizada por um estilo acrobático — que prioriza saltos espetaculares, manobras aéreas velozes (luchas áereas) e chaves no solo —, a modalidade diferencia-se do wrestling norte-americano por sua estética, enraizada nas artes cênicas e nas tradições teatrais mexicanas.

O impacto cultural da Lucha Libre transcende as arenas esportivas, influenciando o cinema, a moda, a música e a literatura do país latino-americano:

O simbolismo sagrado das máscaras: Os lutadores (luchadores) dividem-se tradicionalmente entre os técnicos (os heróis benevolentes que representam a justiça) e os rudos (os vilões provocadores que quebram as regras). No centro dessa mitologia estão as máscaras coloridas, que funcionam como extensões da identidade do atleta. Perder a máscara em uma luta de aposta (luchas de apuestas) representa uma das maiores desonras ou marcos na carreira de um luchador.

Os lutadores (luchadores) dividem-se tradicionalmente entre os técnicos (os heróis benevolentes que representam a justiça) e os rudos (os vilões provocadores que quebram as regras). No centro dessa mitologia estão as máscaras coloridas, que funcionam como extensões da identidade do atleta. Perder a máscara em uma luta de aposta (luchas de apuestas) representa uma das maiores desonras ou marcos na carreira de um luchador. Ícones intergaláticos e mitologia popular: Figuras lendárias como El Santo, Blue Demon e Mil Máscaras se tornaram heróis nacionais e personagens de histórias em quadrinhos e filmes de cult, combatendo monstros, vampiros e criminosos nas telas de cinema.

Figuras lendárias como El Santo, Blue Demon e Mil Máscaras se tornaram heróis nacionais e personagens de histórias em quadrinhos e filmes de cult, combatendo monstros, vampiros e criminosos nas telas de cinema. Patrimônio cultural intangível: Reconhecida oficialmente como parte indissociável da identidade urbana mexicana, a Lucha Libre atrai multidões às grandes arenas — como a monumental Arena México na Cidade do México.

Quem foi a vítima do incidente no México?

Gerardo German Pineda, árbitro de 75 anos conhecido como "El Búho".

Qual foi a causa da morte?

O árbitro faleceu após receber o golpe proibido conhecido como "martinete" aplicado por um dos lutadores durante o evento.

O que aconteceu com o agressor?

O lutador Hijo de Fishman foi preso pelas autoridades locais e autuado por homicídio culposo enquanto o caso é investigado.

Qual entidade promoveu o combate?

O evento foi organizado pela empresa El Patrón Espectáculos Lucha Libre na cidade de Mineral de la Reforma, em Hidalgo.