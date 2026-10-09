Árbitro de 75 anos morre após receber golpe proibido de lutador no México; assista

O combate de luta livre realizado na cidade de Mineral de la Reforma, no estado de Hidalgo, no México. (Wikipedia Commons)
Redator na Exame
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 18h50.
RESUMO | O experiente árbitro de luta livre Gerardo German Pineda, conhecido popularmente como "El Búho", morreu aos 75 anos após ser atingido por um golpe proibido durante um evento promovido pela El Patrón Espectáculos Lucha Libre na cidade de Mineral de la Reforma, no México.
Os bastidores da tradicional luta livre mexicana (lucha libre) foram tomados pelo luto após a morte do árbitro Gerardo German Pineda, conhecido no meio esportivo pelo apelido de "El Búho". Aos 75 anos, o profissional de arbitragem não resistiu às lesões sofridas durante um combate realizado na cidade de Mineral de la Reforma, localizada no estado de Hidalgo, em evento organizado pela El Patrón Espectáculos Lucha Libre.
O incidente ocorreu durante uma luta disputada entre os atletas Hijo de Fishman e Máscara Sagrada. Em um momento de alta tensão no ringue, Hijo de Fishman aplicou contra o árbitro a manobra conhecida como "martinete" — um dos golpes mais perigosos e proibidos em regulamentos oficiais de combate, que consiste em virar o oponente de cabeça para baixo e deixá-lo cair verticalmente com impacto direto sobre o solo ou o colchão.
Imediatamente após receber o golpe, Pineda permaneceu imóvel no ringue, e morreu pouco tempo depois devido à gravidade do trauma sofrido. Diante do óbito constatado, a atuação das autoridades policiais foi imediata: o lutador Hijo de Fishman foi detido pelas forças de segurança e formalmente acusado de homicídio culposo, enquanto os investigadores civis e legistas aprofundam a apuração das responsabilidades legais pelo ocorrido.
🇲🇽 LO ÚLTIMO: Un luchador de lucha libre mató a un árbitro de 75 años tras aplicarle una peligrosa maniobra durante una función en Hidalgo, México.
La víctima, Gerardo Germán Pineda, conocido como "El Búho", falleció tras recibir un "martinete". El luchador, conocido como "El Hijo de Fishman", fue detenido. https://t.co/2tjQARhqCe
— Informa Cosmos (@InformaCosmos) October 9, 2026
A empresa organizadora do evento utilizou seus canais oficiais para se manifestar sobre a tragédia:
"O processo legal segue em curso; portanto, em respeito às autoridades e ao devido processo legal, esta empresa se absterá de divulgar informações adicionais que possam interferir nos fatos ou levar a prejulgamentos", pontuou a companhia em nota oficial.
Mais do que uma simples modalidade de luta livre profissional desenvolvida no país, a Lucha Libre constitui um pilar da cultura popular, da identidade nacional e do folclore do México. Caracterizada por um estilo acrobático — que prioriza saltos espetaculares, manobras aéreas velozes (luchas áereas) e chaves no solo —, a modalidade diferencia-se do wrestling norte-americano por sua estética, enraizada nas artes cênicas e nas tradições teatrais mexicanas.
O impacto cultural da Lucha Libre transcende as arenas esportivas, influenciando o cinema, a moda, a música e a literatura do país latino-americano:
Gerardo German Pineda, árbitro de 75 anos conhecido como "El Búho".
O árbitro faleceu após receber o golpe proibido conhecido como "martinete" aplicado por um dos lutadores durante o evento.
O lutador Hijo de Fishman foi preso pelas autoridades locais e autuado por homicídio culposo enquanto o caso é investigado.
O evento foi organizado pela empresa El Patrón Espectáculos Lucha Libre na cidade de Mineral de la Reforma, em Hidalgo.