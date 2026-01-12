Tudo o que você precisa saber sobre o BBB 26 antes da estreia hoje

A 26ª temporada do Big Brother Brasil estreia oficialmente na noite desta segunda-feira, 12 de janeiro, e promete movimentar as conversas nas redes sociais e nos lares brasileiros.

Que horas começa o BBB hoje?

O reality show mais assistido do país vai ao ar a partir de 22h25, logo depois da novela Três Graças, na TV Globo.

Quais participantes já estão confirmados?

Dez participantes da Casa de Vidro foram escolhidos pelo público no último domingo, 11. Veja quem são eles:

Casa de Vidro 'Norte'

Brígido, 34 anos, é natural de Manaus (AM) e formado em Engenharia de Produção.

34 anos, é natural de Manaus (AM) e formado em Engenharia de Produção. Marciele, 32 anos, nasceu em Juruti (PA) e vive há 16 anos em Manaus. Influenciadora digital, empreendedora e Cunhã-poranga do Boi Caprichoso.

Casa de Vidro 'Nordeste'

Marcelo , 31 anos, é médico e mora em Currais Novos (RN). Formou-se na Bolívia após mudar de curso e realizou diversos trabalhos para se sustentar.

, 31 anos, é médico e mora em Currais Novos (RN). Formou-se na Bolívia após mudar de curso e realizou diversos trabalhos para se sustentar. Maxiane, 32 anos, é professora de História e influenciadora digital. Natural de Nazaré da Mata (PE), vive em Carpina.

Casa de Vidro 'Centro-Oeste'

Jordana , 29 anos, é advogada, modelo e influenciadora digital. Nascida em Paraíso do Tocantins, foi criada em Goiânia e Brasília.

, 29 anos, é advogada, modelo e influenciadora digital. Nascida em Paraíso do Tocantins, foi criada em Goiânia e Brasília. Paulo Augusto, 21 anos, é estudante de Medicina Veterinária, pecuarista e influenciador digital. Natural de Inhumas (GO), mora em Anápolis.

Casa de Vidro 'Sudeste'

Marcel , 35 anos, é advogado e mora em Catanduva (SP). Começou a trabalhar aos 14 anos e custeou os estudos com ajuda de um amigo da família.

, 35 anos, é advogado e mora em Catanduva (SP). Começou a trabalhar aos 14 anos e custeou os estudos com ajuda de um amigo da família. Milena, 26 anos, nasceu em Itambacuri (MG) e vive em Teófilo Otoni. Empreendedora, abriu uma empresa de recreação infantil e cursa Terapia Ocupacional.

Casa de Vidro 'Sul'

Pedro Henrique, 22 anos, é de Colombo (PR) e mora em Curitiba. Vendedor ambulante de flores e trufas, está à espera da primeira filha.

Samira, 25 anos, é estudante de Direito. Natural de Butiá (RS), vive atualmente em Imbituba (SC) e trabalha como atendente em hostel e bar.

Quem são os Camarotes confirmados?

Ainda não há nenhum participante do Camarote confirmado pela produção do programa. Os nomes dos famosos que participarão do BBB serão divulgados hoje, durante a estreia do programa.

Na internet, especula-se há meses nomes como do ator Henri Castelli, da atriz Christiane Torloni e da cantora MC Loma.

Quem são os ex-BBBs confirmados?

Assim como os do Camarote, a produção do Big Brother decidiu manter segredo sobre os participantes Veteranos. Os nomes serão divulgados somente na estreia do programa.

A ex-BBB 20 Flay revelou que havia sido escalada novamente para o programa, mas sua participação foi cancelada pela Globo por seu nome ter vazado na imprensa.

Outros ex-participantes que estão sendo cotados são Sarah Andrade, do BBB 21 e Alberto Cowboy, do BBB 7.

O que é o Laboratório do BBB?

Uma das maiores surpresas desta edição é a possibilidade de substituir participantes ao decorrer do jogo, algo inédito para o programa. A produção criou o "Laboratório", onde candidatos extras ficarão confinados e disputarão uma chance de entrar na casa caso o público ache que um dos participantes dentro do jogo é uma "planta".

Quantos participantes serão no total?

Com o sigilo absoluto sobre o elenco dos Veteranos e Camarote, o BBB não confirmou a quantidade exata de participantes que estarão nessa edição. Já são dez participantes Pipoca confirmados, e especula-se que o time total terá 24 participantes.

Como vai funciona o Cartola do BBB?

O Cartola BBB será um fantasy game inspirado no universo do futebol. Os fãs poderão montar equipes com participantes da casa e somar pontos de acordo com eventos internos: como vitórias em provas, permanência fora do paredão ou entrada no VIP.

Quais são as novidades da casa em 2026?

O conceito central da decoração da casa foi batizado de “Sonhos Universais”. Nas áreas internas e externas, os cenógrafos exploram elementos que simbolizam conquistas e ambições, como representações visuais de riqueza e prosperidade. Na sala principal, por exemplo, objetos dourados, notas e moedas falsas e móveis de luxo formam um cenário que remete ao sonho de ascensão social e prosperidade.

Sala da Casa do BBB 26. Crédito: Reprodução Globo/Beatriz Damy (Sala da Casa do BBB 26 Reprodução Globo / Beatriz Damy)

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. Aos domingos, o programa será exibido após o Fantástico. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.