Tudo o que você precisa saber sobre o BBB 26 antes da estreia hoje

BBB 26: nova temporada começa nesta segunda-feira (Gshow /Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 12h19.
A 26ª temporada do Big Brother Brasil estreia oficialmente na noite desta segunda-feira, 12 de janeiro, e promete movimentar as conversas nas redes sociais e nos lares brasileiros.
O reality show mais assistido do país vai ao ar a partir de 22h25, logo depois da novela Três Graças, na TV Globo.
Dez participantes da Casa de Vidro foram escolhidos pelo público no último domingo, 11. Veja quem são eles:
Ainda não há nenhum participante do Camarote confirmado pela produção do programa. Os nomes dos famosos que participarão do BBB serão divulgados hoje, durante a estreia do programa.
Na internet, especula-se há meses nomes como do ator Henri Castelli, da atriz Christiane Torloni e da cantora MC Loma.
Assim como os do Camarote, a produção do Big Brother decidiu manter segredo sobre os participantes Veteranos. Os nomes serão divulgados somente na estreia do programa.
A ex-BBB 20 Flay revelou que havia sido escalada novamente para o programa, mas sua participação foi cancelada pela Globo por seu nome ter vazado na imprensa.
Outros ex-participantes que estão sendo cotados são Sarah Andrade, do BBB 21 e Alberto Cowboy, do BBB 7.
Uma das maiores surpresas desta edição é a possibilidade de substituir participantes ao decorrer do jogo, algo inédito para o programa. A produção criou o "Laboratório", onde candidatos extras ficarão confinados e disputarão uma chance de entrar na casa caso o público ache que um dos participantes dentro do jogo é uma "planta".
Com o sigilo absoluto sobre o elenco dos Veteranos e Camarote, o BBB não confirmou a quantidade exata de participantes que estarão nessa edição. Já são dez participantes Pipoca confirmados, e especula-se que o time total terá 24 participantes.
O Cartola BBB será um fantasy game inspirado no universo do futebol. Os fãs poderão montar equipes com participantes da casa e somar pontos de acordo com eventos internos: como vitórias em provas, permanência fora do paredão ou entrada no VIP.
O conceito central da decoração da casa foi batizado de “Sonhos Universais”. Nas áreas internas e externas, os cenógrafos exploram elementos que simbolizam conquistas e ambições, como representações visuais de riqueza e prosperidade. Na sala principal, por exemplo, objetos dourados, notas e moedas falsas e móveis de luxo formam um cenário que remete ao sonho de ascensão social e prosperidade.
O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. Aos domingos, o programa será exibido após o Fantástico. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.