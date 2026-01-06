BBB 26: quando serão anunciados os 'Veteranos' e 'Camarotes'?

A TV Globo definiu as datas em que o público vai finalmente conhecer os participantes da 26ª edição do Big Brother Brasil. A temporada tem estreia marcada para a próxima segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, com apresentação de Tadeu Schmidt.

A divulgação dos nomes seguirá um formato dividido em etapas. Antes da estreia, o público conhecerá os 20 candidatos ao grupo Pipoca já nesta sexta-feira, 9 de janeiro. Esses anônimos ficarão confinados em Casas de Vidro espalhadas pelo país, e o público votará para eleger os que entram no jogo principal.

Já os integrantes dos grupos Veteranos e Camarotes serão revelados apenas na segunda-feira, dia 12, no dia da estreia oficial do BBB 26. A emissora optou por manter os nomes desses participantes em segredo até o início do programa.

Nova dinâmica

A dinâmica inédita desta edição inclui três grupos: os anônimos (Pipoca), os convidados famosos (Camarotes) e os ex-participantes que retornam ao jogo (Veteranos).

Enquanto os Pipocas são apresentados nos dias 9 e no dia 11 de janeiro, domingo, passarão por votação popular, Camarotes e Veteranos só entram na narrativa principal a partir do primeiro dia de exibição.