Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: quando serão anunciados os 'Veteranos' e 'Camarotes'?

Globo define calendário de anúncios e mantém suspense sobre famosos e ex-BBB

BBB 26: Camarotes e Veteranos terão identidades reveladas apenas na estreia (TV Globo/Reprodução)

BBB 26: Camarotes e Veteranos terão identidades reveladas apenas na estreia (TV Globo/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 09h01.

A TV Globo definiu as datas em que o público vai finalmente conhecer os participantes da 26ª edição do Big Brother Brasil. A temporada tem estreia marcada para a próxima segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, com apresentação de Tadeu Schmidt.

A divulgação dos nomes seguirá um formato dividido em etapas. Antes da estreia, o público conhecerá os 20 candidatos ao grupo Pipoca já nesta sexta-feira, 9 de janeiro. Esses anônimos ficarão confinados em Casas de Vidro espalhadas pelo país, e o público votará para eleger os que entram no jogo principal.

Já os integrantes dos grupos Veteranos e Camarotes serão revelados apenas na segunda-feira, dia 12, no dia da estreia oficial do BBB 26. A emissora optou por manter os nomes desses participantes em segredo até o início do programa.

Nova dinâmica

A dinâmica inédita desta edição inclui três grupos: os anônimos (Pipoca), os convidados famosos (Camarotes) e os ex-participantes que retornam ao jogo (Veteranos).

Enquanto os Pipocas são apresentados nos dias 9 e no dia 11 de janeiro, domingo, passarão por votação popular, Camarotes e Veteranos só entram na narrativa principal a partir do primeiro dia de exibição.

Acompanhe tudo sobre:Big Brother BrasilBBBGlobo

Mais de Pop

Como assistir ao BBB ao vivo 24 horas?

Zootopia 2 se torna o filme de Hollywood mais visto da China

Linkin Park volta às paradas do Spotify após final de 'Stranger Things'

Quem é o músico mais bem pago de 2025? Campeão alcançou R$ 1,6 bi e superou Taylor Swift

Mais na Exame

Mercados

Aura Minerals recebe autorização para construir projeto na Guatemala

Mercado Imobiliário

Quem deve pagar o IPTU: proprietário ou inquilino?

Mundo

Colômbia diz que seguirá trabalhando com os EUA contra o narcotráfico

Negócios

'Linguagem de amor de franqueado é lucro': João Branco ajuda marca a virar franquia