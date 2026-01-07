Cartola BBB 26: veja como jogo vai funcionar

Com a estreia do Big Brother Brasil se aproximando, o Cartola BBB 26 já definiu as regras da janela de escalação.

O fantasy game permitirá que o público escolha, a cada semana, os brothers e sisters que irão compor seus times ao longo do reality show.

A proposta do jogo é transformar as dinâmicas do BBB 26 em pontuação. Os usuários competem entre si ao escalar participantes que somam pontos conforme o desempenho dentro da casa durante o período de confinamento.

As regras foram apresentadas por Tadeu Schmidt em vídeo divulgado nas redes sociais. O apresentador detalhou quando a escalação pode ser feita e em qual momento as ações dos participantes passam a valer pontos no fantasy.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Quando abre e fecha a janela de escalação do Cartola BBB 26?

A janela de escalação abre semanalmente entre quarta e quinta-feira. O período se encerra sempre antes do início do programa exibido ao vivo na TV Globo.

Durante o tempo em que a janela permanece aberta, o usuário pode montar ou alterar o time livremente. Nesse intervalo, nenhuma dinâmica realizada na casa gera pontuação no jogo.

Na noite de quinta-feira, pouco antes da exibição do programa, a janela é fechada. A partir desse momento, os participantes escalados passam a somar pontos de acordo com as dinâmicas do reality.

O que vale ponto no Cartola BBB 26?

As ações do BBB 26 passam a valer pontos somente após o fechamento da janela de escalação. Provas, eventos e outras dinâmicas realizadas na casa entram no cálculo do fantasy.

Enquanto a escalação estiver aberta, todas as atividades ficam fora da pontuação. A regra garante igualdade de condições entre todos os usuários.

O desempenho dos brothers e sisters impacta diretamente a classificação dos jogadores ao longo das rodadas.

Como funciona a janela de escalação na primeira semana?

Na semana de estreia do programa, a janela de escalação terá duração maior. A abertura ocorre no primeiro dia do BBB 26, em 12 de janeiro.

O período seguirá aberto até quinta-feira, 15. Após esse prazo, a janela será fechada e a pontuação começará a valer normalmente. A extensão do prazo permite que o público conheça melhor os participantes antes de definir o time inicial.

Quantos participantes podem ser escalados no Cartola BBB 26?

No início do jogo, cada usuário pode escalar cinco participantes. Essa configuração permanece válida até a fase do Top 16 do reality. A partir do Top 15, o número de participantes por time será reduzido para quatro. Já a partir do Top 10, cada equipe contará com três jogadores.

A diminuição acompanha o avanço da disputa dentro da casa.

Onde acessar o Cartola BBB 26?

O Cartola BBB 26 estará disponível gratuitamente no aplicativo oficial do Cartola. O acesso será liberado a partir desta sexta-feira, 9.

O fantasy já é consolidado no futebol brasileiro e agora amplia sua atuação para o entretenimento televisivo. A plataforma também conta com versões voltadas a competições esportivas nacionais e internacionais.