BBB 26: quem é Marcel, advogado que está na Casa de Vidro?

Marcel, de 35 anos, é um dos participantes da Casa de Vidro da região Sudeste, etapa decisiva que pode garantir uma vaga no grupo Pipoca do BBB 26.

Saiba mais sobre o candidato

Natural de Catanduva, no interior de São Paulo, onde vive atualmente, Marcel é advogado e começou a trabalhar cedo para ajudar em casa. Aos 14 anos, atuou como entregador de jornal e, depois, como office boy. A faculdade de Direito, concluída aos 23 anos, foi custeada por um amigo de seu pai, apoio que ele considera fundamental em sua trajetória.

Hoje, trabalha em um escritório especializado em ações trabalhistas. Há cerca de um ano, voltou a morar com a família para cuidar do pai, após a morte da mãe. Muito ligado aos parentes, conta que a sobrinha, filha de sua irmã, é seu grande xodó. Apesar das dificuldades enfrentadas, se define como um homem engraçado, feliz e empático. Gosta de sair com amigos e mantém uma rotina de exercícios, entre academia e corrida, ainda que encare o ambiente fitness com bom humor.

No jogo, Marcel diz não ser “barraqueiro”, mas deixa claro que não gosta de ser mandado. Persistente e orgulhoso, admite que dificilmente assume estar errado. Afirma não ter medo de rejeição ou cancelamento e diz que pretende se posicionar sempre que achar necessário. O principal objetivo no BBB é ganhar o prêmio para retribuir, ainda em vida, tudo o que o pai fez por ele. “Não fico em cima do muro, me posiciono e falo alto”, resume.

Como vai funcionar a dinâmica?

Cada Casa de Vidro conta com quatro participantes – dois homens e duas mulheres. Ao todo, 20 candidatos serão apresentados nesta sexta-feira, 9, durante a programação da TV Globo, quando também serão oficialmente confinados nos espaços montados em diferentes cidades.

A dinâmica prevê que o público escolha, por meio de votação, um homem e uma mulher de cada Casa de Vidro. Os selecionados formarão um grupo de dez participantes que entrarão na próxima edição do reality show.

Quando vai sair a lista dos escolhidos?

Os nomes dos escolhidos serão revelados no domingo, 11, durante o programa Seleção BBB, exibido antes do Fantástico, na TV Globo.