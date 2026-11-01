Novembro começa com previsão de ciclone extratropical e temporais no Brasil; veja a previsão

Previsão do tempo: semana terá queda nas temperaturas no Sul e em parte do Sudeste
Freelancer
Publicado em 1 de novembro de 2026 às 21h06.
Um ciclone extratropical deve se formar próximo ao litoral de Santa Catarina entre quarta-feira, 4, e quinta-feira, 5. A previsão da Climatempo indica intensidade moderada a forte e a formação de uma frente fria, que deve ampliar as condições para temporais pelo país.
A mudança no tempo também será acompanhada pela chegada de ar polar, com redução das temperaturas no Sul e em áreas do Sudeste ao longo da semana.
Entre terça-feira, 3, e quarta-feira, 4, uma área de baixa pressão deve ganhar intensidade entre Paraguai, Argentina e Sul do Brasil. A expansão desse sistema dará origem ao ciclone e à nova frente fria.
Antes dessa mudança, o início de novembro terá aquecimento no centro-sul do país. O calor e a umidade disponível favorecem pancadas de chuva, sobretudo à tarde e à noite.
A previsão aponta períodos de atenção já no feriado de Finados, na segunda-feira, 2. Veja como a instabilidade deve avançar:
A massa de ar polar começa a entrar no Sul na quinta-feira, 5. Na sexta, o ar frio avança sobre Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e o centro-sul de Minas Gerais.
Para sábado, 7, a tendência é de temperaturas mais amenas e diminuição das condições para chuva nessas áreas. A intensidade do ar polar é considerada moderada para esta época do ano.