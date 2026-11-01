Novembro começa com previsão de ciclone extratropical e temporais no Brasil; veja a previsão

Um ciclone extratropical deve se formar próximo ao litoral de Santa Catarina entre quarta-feira, 4, e quinta-feira, 5. A previsão da Climatempo indica intensidade moderada a forte e a formação de uma frente fria, que deve ampliar as condições para temporais pelo país.

A mudança no tempo também será acompanhada pela chegada de ar polar, com redução das temperaturas no Sul e em áreas do Sudeste ao longo da semana.

Como o ciclone deve se formar?

Entre terça-feira, 3, e quarta-feira, 4, uma área de baixa pressão deve ganhar intensidade entre Paraguai, Argentina e Sul do Brasil. A expansão desse sistema dará origem ao ciclone e à nova frente fria.

Antes dessa mudança, o início de novembro terá aquecimento no centro-sul do país. O calor e a umidade disponível favorecem pancadas de chuva, sobretudo à tarde e à noite.

Quais estados têm risco de temporais?

A previsão aponta períodos de atenção já no feriado de Finados, na segunda-feira, 2. Veja como a instabilidade deve avançar:

Segunda-feira, 2: risco de temporais em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

risco de temporais em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Terça e quarta-feira, 3 e 4: atenção para Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Na quarta, o risco aumenta também no sul de Mato Grosso do Sul.

atenção para Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Na quarta, o risco aumenta também no sul de Mato Grosso do Sul. Quinta-feira, 5: a frente fria avança, ampliando as condições para chuva forte no Sudeste e no Centro-Oeste.

a frente fria avança, ampliando as condições para chuva forte no Sudeste e no Centro-Oeste. Sexta-feira, 6: a instabilidade alcança Espírito Santo, norte de Minas Gerais e sul da Bahia. Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Tocantins também têm previsão de chuva.

a instabilidade alcança Espírito Santo, norte de Minas Gerais e sul da Bahia. Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Tocantins também têm previsão de chuva. Sábado, 7: a frente fria próxima ao litoral sul da Bahia deve favorecer novas instabilidades no interior do Nordeste, incluindo áreas da Bahia, do Maranhão e do Piauí, além de Tocantins e Pará.

Quando as temperaturas vão cair?

A massa de ar polar começa a entrar no Sul na quinta-feira, 5. Na sexta, o ar frio avança sobre Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e o centro-sul de Minas Gerais.

Para sábado, 7, a tendência é de temperaturas mais amenas e diminuição das condições para chuva nessas áreas. A intensidade do ar polar é considerada moderada para esta época do ano.