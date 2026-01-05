BBB 26: Globo deu spoiler de quais edições serão os 'Veteranos'?

A nova edição do reality mais assistido do país está prestes a começar. O Big Brother Brasil 26 estreia no dia 12 de janeiro, prometendo renovar disputas, estratégias e debates que costumam dominar as redes sociais e a televisão ao longo de pouco mais de três meses.

Mantendo a fórmula que consagrou o programa, o BBB 26 reúne participantes anônimos e famosos confinados em uma casa vigiada 24 horas por dia. Mas, para esse ano, a Globo adicionou mais um grupo de participantes: os Veteranos.

Nova chance

Os Veteranos são ex-BBBs de outras edições que terão uma nova oportunidade de ganhar o prêmio no BBB 26. Apesar de não ter confirmação oficial do elenco, em um teaser divulgado pela Globo, no dia 19 de dezembro, há possíveis spoilers de quais edições esses ex-participantes são.

Nas redes sociais, os fãs captaram quais edições estão estampadas nos frascos do teaser. Elas são: BBB 5, BBB 7, BBB 9, BBB 12, BBB 13, BBB 17, BBB 18 e BBB 19.

Veja o vídeo:

Quando começa o BBB?

O programa tem estreia marcada para o dia 12 de janeiro, depois da novela "Três Graças". Segundo o Notícias da TV, os participantes serão divulgados na próxima sexta-feira, dia 9, ao longo da programação.