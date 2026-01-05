Uma semana para o BBB 26: relembre o que se sabe até agora

Faltando uma semana para a estreia do Big Brother Brasil 26, marcado para o 12 de janeiro de 2026, a produção do reality já revelou uma série de regras e dinâmicas inéditas que prometem fazer dessa uma edição histórica.

A emissora aposta em novas dinâmicas para ampliar o engajamento do público e aumentar o impacto do programa nas redes sociais.

A temporada terá 100 dias de duração, como as anteriores, e encerramento previsto para 21 de abril. O vencedor receberá R$ 3 milhões, o maior prêmio já oferecido pelo reality show da Globo.

Disputa individual

Ao contrário da edição anterior, o BBB 25, que teve a dinâmica de duplas, o BBB 26 retorna à disputa individual desde o primeiro dia.

Três grupos

Além dos tradicionais grupos Pipoca (anônimos) e Camarote (famosos), o BBB 26 introduz o grupo Veteranos, composto por ex-BBBs que já marcaram edições anteriores e retornam para mais uma chance de conquistar o prêmio.

Casa de Vidro

O processo de seleção do grupo Pipoca também ganhou um novo formato. Em vez de uma única Casa de Vidro, como nas edições passadas, o BBB 26 terá cinco Casas de Vidro, localizadas em São Caetano do Sul (em São Paulo), Brasília (no Distrito Federal), Salvador (na Bahia), Manaus (no Amazonas) e Porto Alegre (no Rio Grande do Sul).

Cada Casa de Vidro receberá quatro candidatos (dois homens e duas mulheres), e o público vai escolher um homem e uma mulher para entrar no BBB. O público terá um papel decisivo na composição de metade do elenco antes mesmo da estreia.

Big Fone

A casa terá três aparelhos do Big Fone espalhados, mas com uma reviravolta: só um deles terá a mensagem ativa, e o público decidirá qual será o escolhido.

Fim das 'plantas'

Uma das maiores surpresas desta edição é a possibilidade de substituir participantes ao decorrer do jogo, algo inédito para o programa. A produção criou o "Laboratório', onde candidatos extras ficarão confinados e disputarão uma chance de entrar na casa caso o público ache que um dos participantes dentro do jogo é uma "planta".

Essa regra aumenta o protagonismo do público e cria um clima de incerteza constante entre os participantes dentro da casa.

Streaming e Cartola BBB

O BBB 26 aumenta participação do público fora da casa com votação integrada ao Globoplay, permitindo que os assinantes votem em tempo real e com um voto por CPF para equilibrar decisões.

Já o Cartola BBB será um fantasy game inspirado no universo do futebol. Os fãs poderão montar equipes com participantes da casa e somar pontos de acordo com eventos internos: como vitórias em provas, permanência fora do paredão ou entrada no VIP.

Os apresentadores

Tadeu Schmidt será o comandante do reality pela quinta edição consecutiva, apresentando as edições, coroando os líderes e eliminando os brothers em cada paredão.

Thiago Oliveira segue à frente dos flashes durante a programação da emissora, o "Click BBB", com tudo que está acontecendo na casa.

No humor, Rafael Portugal e Rodrigo Sant’Anna trarão esquetes sobre o que acontece no programa.

No Multishow, Ana Clara e Ed Gama comandam novamente o "Big Show", programa oficial do BBB no canal.

No "Bate-papo BBB", o programa de entrevista com os eliminados do GloboPlay, Gil do Vigor e Ceci Ribeiro comandarão a atração por mais um ano.

No MesaCast BBB, programa diário do GloboPlay, estarão o ex-BBB 25 Vinícius Nascimento com a jornalista Fernanda Catania, a Foquinha, às segundas e terças. Já às quartas e quintas, a ex-BBB 25 Aline Patriarca assume a bancada com Ed Gama. Nas sextas-feiras, o time vai fazer um revezamento na bancada principal.