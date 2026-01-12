BBB 26: que horas os 'Veteranos' e 'Camarotes' serão anunciados?

O BBB 26 traz novidades na forma de apresentar os participantes ao público. Diferente de edições anteriores, os grupos Veteranos e Camarotes terão seus nomes revelados apenas no dia da estreia oficial do reality show, na segunda-feira, 12 de janeiro.

A Globo optou por manter segredo absoluto sobre os integrantes dos grupos de ex-participantes e famosos até o início do programa. Essa estratégia aumenta a expectativa dos fãs e faz com que a divulgação dos nomes aconteça junto com a estreia da temporada.

Mas, segundo a emissora, dois participantes do grupo de famosos serão anunciados nos intervalos do primeiro capítulo da novela "Coração Acelerado", que estreia nesta segunda às 19h40.

Quantos participantes serão no total?

Com o sigilo absoluto sobre o elenco dos Veteranos e Camarote, o BBB não confirmou a quantidade exata de participantes que estarão nessa edição. Já são dez participantes Pipoca confirmados, e especula-se que o time total terá 24 participantes.

Quais participantes já estão confirmados?

Dez participantes da Casa de Vidro foram escolhidos pelo público no último domingo, 11. Veja quem são eles:

Casa de Vidro 'Norte'

Brígido , 34 anos, é natural de Manaus (AM) e formado em Engenharia de Produção.

Marciele , 32 anos, nasceu em Juruti (PA) e vive há 16 anos em Manaus. Influenciadora digital, empreendedora e Cunhã-poranga do Boi Caprichoso.

Casa de Vidro 'Nordeste'

Marcelo , 31 anos, é médico e mora em Currais Novos (RN). Formou-se na Bolívia após mudar de curso e realizou diversos trabalhos para se sustentar.

Maxiane , 32 anos, é professora de História e influenciadora digital. Natural de Nazaré da Mata (PE), vive em Carpina.

Casa de Vidro 'Centro-Oeste'

Jordana , 29 anos, é advogada, modelo e influenciadora digital. Nascida em Paraíso do Tocantins, foi criada em Goiânia e Brasília.

Paulo Augusto , 21 anos, é estudante de Medicina Veterinária, pecuarista e influenciador digital. Natural de Inhumas (GO), mora em Anápolis.

Casa de Vidro 'Sudeste'

Marcel , 35 anos, é advogado e mora em Catanduva (SP). Começou a trabalhar aos 14 anos e custeou os estudos com ajuda de um amigo da família.

Milena , 26 anos, nasceu em Itambacuri (MG) e vive em Teófilo Otoni. Empreendedora, abriu uma empresa de recreação infantil e cursa Terapia Ocupacional.

Casa de Vidro 'Sul'

Pedro Henrique, 22 anos, é de Colombo (PR) e mora em Curitiba. Vendedor ambulante de flores e trufas, está à espera da primeira filha.

Samira, 25 anos, é estudante de Direito. Natural de Butiá (RS), vive atualmente em Imbituba (SC) e trabalha como atendente em hostel e bar.

Como acompanhar o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.