BBB 26: que horas os 'Veteranos' e 'Camarotes' serão anunciados?

BBB 26: revelações acontecem na noite de estreia do programa (Globo/ Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 12h32.
O BBB 26 traz novidades na forma de apresentar os participantes ao público. Diferente de edições anteriores, os grupos Veteranos e Camarotes terão seus nomes revelados apenas no dia da estreia oficial do reality show, na segunda-feira, 12 de janeiro.
A Globo optou por manter segredo absoluto sobre os integrantes dos grupos de ex-participantes e famosos até o início do programa. Essa estratégia aumenta a expectativa dos fãs e faz com que a divulgação dos nomes aconteça junto com a estreia da temporada.
Mas, segundo a emissora, dois participantes do grupo de famosos serão anunciados nos intervalos do primeiro capítulo da novela "Coração Acelerado", que estreia nesta segunda às 19h40.
Com o sigilo absoluto sobre o elenco dos Veteranos e Camarote, o BBB não confirmou a quantidade exata de participantes que estarão nessa edição. Já são dez participantes Pipoca confirmados, e especula-se que o time total terá 24 participantes.
Dez participantes da Casa de Vidro foram escolhidos pelo público no último domingo, 11. Veja quem são eles:
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.