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Michael Mann, diretor de 'Miami Vice' e 'Colateral', é hospitalizado após acidente com arma

Cineasta de 83 anos se feriu na perna ao tentar guardar uma arma no coldre, em Los Angeles

Michael Mann, diretor de 'Fogo contra fogo' e 'O último dos moicanos', em evento em Nova York, em novembro de 2023. (Jamie McCarthy/Getty Images)

Michael Mann, diretor de 'Fogo contra fogo' e 'O último dos moicanos', em evento em Nova York, em novembro de 2023. (Jamie McCarthy/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 16h13.

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O diretor de cinema Michael Mann, de 83 anos, foi hospitalizado no sábado, 31, após atirar acidentalmente na própria perna em um estande de tiro em Los Angeles, nos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD), o incidente ocorreu durante uma sessão de prática de tiro.

De acordo com o site TMZ, o cineasta se feriu ao tentar guardar a arma no coldre, por volta das 16h. A polícia informou que ele estava em condição estável quando foi acionada.

Em comunicado, a assessoria de Mann afirmou que o disparo foi acidental e provocou apenas um ferimento superficial.

“No sábado, em um estande de tiro, uma arma disparou acidentalmente, causando um ferimento superficial no diretor de cinema Michael Mann. Ele foi atendido e está recebendo alta”, informou a equipe do cineasta.

Carreira de Michael Mann

Indicado a quatro Oscars, Michael Mann é conhecido por dirigir filmes como "O último dos moicanos" (1992), "Fogo contra fogo" (1995), "O informante" (1999) e "Colateral" (2004). Seu trabalho mais recente como diretor foi "Ferrari" (2023), cinebiografia estrelada por Adam Driver e Penélope Cruz.

O cineasta recebeu indicações ao Oscar de melhor direção, melhor roteiro adaptado e melhor filme, como produtor de "O informante". Também foi indicado a melhor filme por "O aviador" (2004), no qual atuou como produtor.

Atualmente, Mann trabalha em "Heat 2", sequência e prelúdio de "Fogo contra fogo", filme de 1995 estrelado por Al Pacino e Robert De Niro. O novo longa é baseado no livro homônimo de 2022, escrito pelo diretor em parceria com Meg Gardiner. A produção deve abordar a trajetória dos personagens antes e depois dos acontecimentos do primeiro filme.

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