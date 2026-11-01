Por que Gisele Bündchen foi substituída de última hora no 'VS Fashion Show 2026'? Entenda

A modelo brasileira Gisele Bündchen, de 46 anos, teria cancelado sua participação no "Victoria’s Secret Fashion Show" de 2026 após sofrer uma fratura no pé. Segundo uma fonte ouvida pela revista americana Us Weekly, a brasileira estava escalada para abrir o desfile de 18 de outubro.

O evento aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, e contou com a participação da modelo em vídeo.

De acordo com a Us Weekly, o retorno de Gisele vinha sendo preparado há meses. A lesão teria levado a produção a alterar a abertura de última hora, colocando Bella Hadid na posição prevista para a brasileira.

Gisele apareceu em dois momentos da transmissão

A brasileira participou do evento por meio de gravações exibidas na abertura e no encerramento. Usando lingerie rosa e o tradicional robe listrado da marca, ela surgiu em um sofá e convidou o público a acompanhar o espetáculo.

Na segunda aparição, Gisele indicou que novas colaborações podem estar a caminho. “Vocês vão me ver muito mais em breve”, afirmou, em tradução livre.

No vídeo publicado pela marca em seu perfil oficial no Instagram, a legenda corroborava os planos futuros: "Te vejo em breve".

Retorno marcaria duas décadas longe do desfile

Gisele estreou no "Victoria’s Secret Fashion Show" em 1999 e participou de sete edições. Sua última passagem pela passarela da grife foi em 2006, antes do encerramento de seu contrato, em 2007.

A relação profissional ganhou um novo capítulo em 2023, quando a modelo estrelou uma campanha da linha The Icon. Uma participação presencial em 2026 marcaria seu retorno ao desfile após 20 anos.