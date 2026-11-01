Reese Witherspoon recompra produtora e empresa demite 50% do time

A Hello Sunshine, produtora de Reese Witherspoon, demitiu cerca de 30 funcionários, o equivalente a aproximadamente metade de sua equipe. Os cortes foram revelados na sexta-feira, 30, semanas após a atriz recomprar a empresa em parceria com o grupo francês Mediawan.

Segundo a Variety, que ouviu fontes sobre a reestruturação, a companhia concentrará suas atividades na produção de filmes e séries e no Reese’s Book Club, clube do livro criado pela atriz. Procurada pela publicação, a Hello Sunshine preferiu não comentar.

Quais áreas foram afetadas?

A mudança atinge a divisão de negócios voltados ao consumidor, que buscava transformar o público da atriz em clientes de produtos, serviços e iniciativas de lifestyle.

De acordo com o TheWrap, a equipe dessa divisão foi eliminada. Permanecem profissionais ligados à produção audiovisual, ao clube do livro, às redes sociais, ao marketing digital e às parcerias comerciais.

A expansão para negócios além do audiovisual havia marcado a gestão anterior. Entre as iniciativas desse período estavam a marca de organização doméstica The Home Edit e a Sunnie, voltada à geração Z.

Recompra ocorreu cinco anos após acordo bilionário

A nova fase começou em outubro, quando Witherspoon se uniu à Mediawan para retomar a Hello Sunshine. Em 2021, a Candle Media, apoiada pelo grupo de investimentos Blackstone, havia adquirido uma participação majoritária em uma operação que avaliou a produtora em US$ 900 milhões.

O valor da recompra ficou abaixo daquela avaliação. Segundo uma fonte ouvida pelo TheWrap, a negociação teria envolvido uma quantia de aproximadamente US$ 50 milhões.

Empresa já havia passado por outros cortes

As demissões se somam a mudanças realizadas durante o período sob controle da Candle Media. A divisão infantil e de animação foi encerrada em 2023.

Em 2024, operações de produções com atores foram reunidas sob a Candle Studios. Sarah Harden, então executiva da Hello Sunshine, assumiu a estrutura consolidada e deixou o grupo no ano seguinte.

Filmes, séries e livros sustentam a nova fase

Fundada em 2016, a Hello Sunshine construiu sua identidade com histórias centradas em mulheres. Seu catálogo reúne produções como "Big Little Lies", "The Morning Show", "Little Fires Everywhere" e "Daisy Jones & The Six", além do filme "Um Lugar Bem Longe Daqui".

Entre os títulos mais recentes estão "Elle", do Prime Video, e "Lucky", da Apple TV. As produções integram o segmento que passa a ocupar o centro da estratégia da companhia.

Criado em 2017, o Reese’s Book Club reúne mais de 6,2 milhões de leitores e funciona como uma fonte de desenvolvimento de projetos para cinema e televisão. Com a reestruturação, a conexão entre literatura e audiovisual permanece como uma das principais frentes da Hello Sunshine.