Reese Witherspoon recompra produtora e empresa demite 50% do time

Reese Witherspoon: empresa responsável por "The Morning Show" passa por reestruturação após negociação (Arquivo/AFP)
Freelancer
Publicado em 1 de novembro de 2026 às 17h53.
A Hello Sunshine, produtora de Reese Witherspoon, demitiu cerca de 30 funcionários, o equivalente a aproximadamente metade de sua equipe. Os cortes foram revelados na sexta-feira, 30, semanas após a atriz recomprar a empresa em parceria com o grupo francês Mediawan.
Segundo a Variety, que ouviu fontes sobre a reestruturação, a companhia concentrará suas atividades na produção de filmes e séries e no Reese’s Book Club, clube do livro criado pela atriz. Procurada pela publicação, a Hello Sunshine preferiu não comentar.
A mudança atinge a divisão de negócios voltados ao consumidor, que buscava transformar o público da atriz em clientes de produtos, serviços e iniciativas de lifestyle.
De acordo com o TheWrap, a equipe dessa divisão foi eliminada. Permanecem profissionais ligados à produção audiovisual, ao clube do livro, às redes sociais, ao marketing digital e às parcerias comerciais.
A expansão para negócios além do audiovisual havia marcado a gestão anterior. Entre as iniciativas desse período estavam a marca de organização doméstica The Home Edit e a Sunnie, voltada à geração Z.
A nova fase começou em outubro, quando Witherspoon se uniu à Mediawan para retomar a Hello Sunshine. Em 2021, a Candle Media, apoiada pelo grupo de investimentos Blackstone, havia adquirido uma participação majoritária em uma operação que avaliou a produtora em US$ 900 milhões.
O valor da recompra ficou abaixo daquela avaliação. Segundo uma fonte ouvida pelo TheWrap, a negociação teria envolvido uma quantia de aproximadamente US$ 50 milhões.
As demissões se somam a mudanças realizadas durante o período sob controle da Candle Media. A divisão infantil e de animação foi encerrada em 2023.
Em 2024, operações de produções com atores foram reunidas sob a Candle Studios. Sarah Harden, então executiva da Hello Sunshine, assumiu a estrutura consolidada e deixou o grupo no ano seguinte.
Fundada em 2016, a Hello Sunshine construiu sua identidade com histórias centradas em mulheres. Seu catálogo reúne produções como "Big Little Lies", "The Morning Show", "Little Fires Everywhere" e "Daisy Jones & The Six", além do filme "Um Lugar Bem Longe Daqui".
Entre os títulos mais recentes estão "Elle", do Prime Video, e "Lucky", da Apple TV. As produções integram o segmento que passa a ocupar o centro da estratégia da companhia.
Criado em 2017, o Reese’s Book Club reúne mais de 6,2 milhões de leitores e funciona como uma fonte de desenvolvimento de projetos para cinema e televisão. Com a reestruturação, a conexão entre literatura e audiovisual permanece como uma das principais frentes da Hello Sunshine.