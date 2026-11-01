Hilary Duff desabafa sobre 'Lizzie McGuire': 'Estava completamente exausta'

Hilary Duff revelou que estava esgotada ao encerrar sua trajetória como protagonista de “Lizzie McGuire”. Em entrevista à revista Paper, a atriz contou que queria ser reconhecida pela própria identidade após a fama no Disney Channel.

O desgaste com a personagem

Duff associou o cansaço à rotina de trabalho: foram 30 episódios gravados em um ano e outros 35 no seguinte. Quando chegou à Itália para filmar “Lizzie McGuire: Um Sonho Popstar”, já sentia necessidade de se afastar do papel.

“Quero que as pessoas me vejam”, recordou. A artista explicou que buscava construir uma carreira como Hilary Duff, enquanto o público continuava a identificá-la como Lizzie.

A música que ela queria deixar para trás

O desgaste afetou sua relação com “What Dreams Are Made Of”, destaque da trilha do filme de 2003. Naquele período, Duff chegou a decidir que jamais cantaria a faixa.

Ao rever as filmagens, ela também se lembra da pressa, das limitações de horário e do uso de uma dublê. Hoje, diz sentir mais presença e conexão ao interpretar a canção.

"É essa conexão com as pessoas, ir às suas cidades e ver o amor. É incrivelmente gratificante, e algo que eu nunca realmente pensei que fosse possível para mim novamente", declarou a atriz e cantora.

Reencontro com o passado em 2026

A reconciliação ganhou espaço em seu retorno musical. Duff regravou “What Dreams Are Made Of” para o EP “(Mine)” e a apresentou ao vivo pela primeira vez na turnê “Small Rooms, Big Nerves”, neste ano.

O projeto reúne sete novas versões de sucessos de seu catálogo, lançadas antes como faixas extras em edições de vinil do álbum “Luck… or Something”.

Hilary Duff vem ao Brasil em 2027

Hilary Duff trará a “The Lucky Me Tour” ao Brasil em 13 e 14 de agosto de 2027, com apresentações no Espaço Unimed, em São Paulo. Os ingressos estão disponíveis na Ticketmaster, com alguns setores já esgotados.