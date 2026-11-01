Hilary Duff desabafa sobre 'Lizzie McGuire': 'Estava completamente exausta'

Hilary Duff: cantora revisita a relação com a personagem em entrevista e explica como passou a celebrar o passado com os fãs. (Reprodução / @hilaryduff/Instagram)
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Publicado em 1 de novembro de 2026 às 19h29.
Hilary Duff revelou que estava esgotada ao encerrar sua trajetória como protagonista de “Lizzie McGuire”. Em entrevista à revista Paper, a atriz contou que queria ser reconhecida pela própria identidade após a fama no Disney Channel.
Duff associou o cansaço à rotina de trabalho: foram 30 episódios gravados em um ano e outros 35 no seguinte. Quando chegou à Itália para filmar “Lizzie McGuire: Um Sonho Popstar”, já sentia necessidade de se afastar do papel.
“Quero que as pessoas me vejam”, recordou. A artista explicou que buscava construir uma carreira como Hilary Duff, enquanto o público continuava a identificá-la como Lizzie.
O desgaste afetou sua relação com “What Dreams Are Made Of”, destaque da trilha do filme de 2003. Naquele período, Duff chegou a decidir que jamais cantaria a faixa.
Ao rever as filmagens, ela também se lembra da pressa, das limitações de horário e do uso de uma dublê. Hoje, diz sentir mais presença e conexão ao interpretar a canção.
"É essa conexão com as pessoas, ir às suas cidades e ver o amor. É incrivelmente gratificante, e algo que eu nunca realmente pensei que fosse possível para mim novamente", declarou a atriz e cantora.
A reconciliação ganhou espaço em seu retorno musical. Duff regravou “What Dreams Are Made Of” para o EP “(Mine)” e a apresentou ao vivo pela primeira vez na turnê “Small Rooms, Big Nerves”, neste ano.
O projeto reúne sete novas versões de sucessos de seu catálogo, lançadas antes como faixas extras em edições de vinil do álbum “Luck… or Something”.
Hilary Duff trará a “The Lucky Me Tour” ao Brasil em 13 e 14 de agosto de 2027, com apresentações no Espaço Unimed, em São Paulo. Os ingressos estão disponíveis na Ticketmaster, com alguns setores já esgotados.