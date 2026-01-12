Big Brother Brasil 2026: veja que horas estreia o reality

A 26ª temporada do Big Brother Brasil estreia oficialmente na noite desta segunda-feira, 12 de janeiro e promete movimentar as conversas nas redes sociais e nos lares brasileiros.

O reality show mais assistido do país vai ao ar a partir de cerca de 22h25, logo depois da novela Três Graças, na TV Globo. O programa vai ter duração de 100 dias, com previsão de término no dia 22 de abril de 2026.

Como assistir 24 horas?

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa do que na televisão aberta. Assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Nova decoração da casa

O conceito central da decoração da casa foi batizado de “Sonhos Universais”. Nas áreas internas e externas, os cenógrafos exploram elementos que simbolizam conquistas e ambições, como representações visuais de riqueza e prosperidade. Na sala principal, por exemplo, objetos dourados, notas e moedas falsas e móveis de luxo formam um cenário que remete ao sonho de ascensão social e prosperidade.

Veja detalhes da casa, que foram compartilhados nas redes sociais:

Time Pipoca

Os Pipocas confirmados são: Brígido e Marciele (Casa de Vidro Norte); Pedro e Samira (Casa de Vidro Sul); Marcel e Milena (Casa de Vidro Sudeste); Jordana e Paulo Augusto (Casa de Vidro Centro-Oeste); e Marcelo e Maxiane (Casa de Vidro Nordeste).

O elenco Camarote e Veteranos serão anunciados hoje, durante a estreia do programa.

Prêmio

O prêmio do Big Brother Brasil 26 será de R$ 3 milhões, maior valor pago na história do reality. O prêmio ficará exposto na casa durante toda a competição, como forma de instigar os participantes a jogarem.