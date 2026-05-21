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O que é 'Vought Rising', nova série derivada de 'The Boys'?

Spin-off ambientado nos anos 1950 vai explorar a origem da Vought e dos primeiros Supers

Vought Rising: Prelúdio de 'The Boys' aposta em clima noir para expandir a franquia dos Supers (Divulgação / Amazon Prime Video)

Vought Rising: Prelúdio de 'The Boys' aposta em clima noir para expandir a franquia dos Supers (Divulgação / Amazon Prime Video)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 21 de maio de 2026 às 11h31.

Após cinco temporadas, "The Boys" chegou ao fim, mas o universo criado por Eric Kripke ainda está longe de acabar. A próxima aposta da franquia é "Vought Rising", nova série derivada que irá explorar as origens da poderosa corporação Vought e dos primeiros Supers.

Sobre o que será 'Vought Rising'?

Ambientada na década de 1950, em Nova York, a produção será um prelúdio de "The Boys" e deve mergulhar nos primeiros experimentos envolvendo o Composto V. Segundo a descrição oficial, a série terá um clima de thriller investigativo sombrio, misturando assassinatos, conspirações e o nascimento da Vought International.

Elenco conta com antigos personagens e rostos novos

A nova história também marcará o retorno de personagens já conhecidos do público. Jensen Ackles volta ao papel de Soldier Boy, enquanto Aya Cash retorna como Tempesta, ainda usando o nome Clara Vought. A série também terá Mason Dye reprisando o personagem Bombástico, além de novos nomes no elenco, como Elizabeth Posey (O Apanhador de Sonhos), Will Hochman (Blue Bloods), Jorden Myrie (Bridgerton), Nicolò Pasetti (Industry), Ricky Staffieri (O Urso) e Brian J. Smith (Sense8).

O criador Eric Kripke afirmou, ao The Hollywood Reporter, que a produção manterá o mesmo DNA provocador de "The Boys", incluindo violência gráfica, humor ácido e críticas sociais. Ao mesmo tempo, a ambientação dos anos 1950 deve trazer uma estética mais noir e investigativa para a franquia.

Nos últimos episódios de "The Boys", a série começou a introduzir referências aos primeiros Supers e ao passado da Vought, preparando terreno para o spin-off. A ideia é aprofundar como a empresa se transformou em um império corporativo e como os experimentos iniciais ajudaram a moldar figuras como Soldier Boy e Tempesta.

Quando a série estreia?

Ainda sem data oficial confirmada, "Vought Rising" está prevista para estrear em 2027 no Prime Video.

Acompanhe tudo sobre:SériesAmazon Prime Video

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