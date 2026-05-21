Ingressos de show do Iron Maiden em Curitiba já estão disponíveis; veja como comprar

A banda britânica de heavy metal se apresenta na cidade no dia 28 de outubro

Iron Maiden: banda britânica de heavy metal se apresenta em Curitiba no dia 28 de outubro de 2026. (Leca Suzuki / Wikimetal/Reprodução)

Paloma Lazzaro
Estagiária de jornalismo

Publicado em 21 de maio de 2026 às 11h22.

Os fãs de Curitiba já podem garantir seus ingressos para ver o Iron Maiden ao vivo.

A banda britânica de heavy metal se apresenta na cidade no dia 28 de outubro, na Arena da Baixada, dentro da turnê "Run For Your Lives World Tour 2026".

O show promete destacar as maiores canções das décadas iniciais da banda, acompanhadas do que a produção descreve como o espetáculo mais grandioso já realizado pelo grupo. A banda Alter Bridge abrirá a noite.

Quando começam as vendas para o show do Iron Maiden em Curitiba?

Os ingressos já estão disponíveis. A venda para o público geral online começou nesta quinta-feira, 21, às 10h.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Livepass.

Quem preferir comprar na bilheteria, a venda também já está disponível.

Quanto custam os ingressos para o show do Iron Maiden em Curitiba?

Os preços já incluem impostos. Taxas de entrega e de serviço, quando aplicáveis, são adicionadas no carrinho de compras. Confira os valores por setor:

  • Pista Premium: R$ 890,00 (inteira) / R$ 445,00 (meia-entrada)
  • Pista: R$ 580,00 (inteira) / R$ 290,00 (meia-entrada)
  • Cadeira Inferior: R$ 660,00 (inteira) / R$ 330,00 (meia-entrada)
  • Cadeira Superior: R$ 450,00 (inteira) / R$ 225,00 (meia-entrada)
  • VIP: R$ 950,00 (inteira) / R$ 475,00 (meia-entrada)
  • Camarotes: R$ 1.000,00

Todos os setores estão sujeitos à disponibilidade e na venda online há uma taxa de serviço.

Como comprar os ingressos para o show do Iron Maiden em Curitiba?

Pela plataforma Livepass, o comprador pode escolher entre duas formas de seleção de ingressos.

A opção "Melhores Assentos" escolhe automaticamente as melhores opções disponíveis de acordo com o setor e o número de ingressos selecionados.

Já pelo "Mapa de Assentos", é possível escolher exatamente a localização desejada dentro das opções disponíveis — vale verificar nas informações do evento se há lugar marcado ou se os assentos são por ordem de chegada.

Caso algum setor apareça como "esgotado no momento", vale continuar de olho no site: ingressos podem voltar à venda caso uma compra não seja concluída ou seja abandonada no carrinho.

Onde vai ser o show do Iron Maiden em Curitiba?

O show acontece na Arena da Baixada, localizada na Rua Buenos Aires, 1260 – Água Verde, Curitiba (PR).

Os portões abrem às 16h, o Alter Bridge sobe ao palco às 19h10 e o Iron Maiden começa às 20h50.

A classificação etária é de 16 anos desacompanhado. Menores de 16 anos só poderão entrar acompanhados dos pais ou responsável legal.

