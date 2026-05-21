Por que a Netflix decidiu continuar 'La Casa de Papel'? 'Berlim' tem a resposta

O universo de "La Casa de Papel" ainda está longe do fim. Mesmo após o encerramento principal em 2021, a Netflix percebeu que a franquia espanhola continua sendo uma das marcas mais fortes do streaming.

E os números de "Berlim e a Dama com Arminho", spin-off lançado na última sexta-feira, 15, ajudam a explicar isso.

Spin-off se tornou um grande sucesso

Anunciada como derivada com foco no personagem interpretado por Pedro Alonso, a produção rapidamente se tornou um dos títulos internacionais mais assistidos da plataforma. Segundo dados da Netflix, “Berlim e a Dama com Arminho” acumulou 46,1 milhões de horas assistidas em apenas três dias, equivalente a 6,2 milhões de visualizações completas, e se tornou a série de língua não inglesa mais assistida da semana de 11 a 17 de maio.

“Berlim e a Dama com Arminho” ainda apareceu no Top 10 de 69 países e alcançou o primeiro lugar em 14 deles, incluindo Brasil, Egito, Itália e Espanha.

Evento na Espanha anunciou que a série está mais viva do que nunca

No dia 9 de maio, durante um evento promovido pela Netflix em Sevilha, para divulgar a nova temporada do spin-off de Berlim, um teaser foi divulgado sugerindo o retorno do Professor, personagem vivido por Álvaro Morte, confirmando que ainda há muito para contar sobre o universo da série.

A plataforma ainda não revelou se pretende investir em filmes, novas temporadas de “La Casa de Papel” ou outros spin-offs, mas os números da nova série com foco em Berlim mostram que novos produtos podem ser muito bem-vindos.

Sobre o que é "Berlim e a Dama com Arminho"?

A segunda temporada da série — a primeira foi "Berlim e as joias de Paris", lançada em 2023 — mostra Berlim liderando mais um assalto ao lado de sua equipe. Desta vez, o alvo é uma coleção relacionada à obra “Dama com Arminho”, pintura de Leonardo da Vinci que inspira o título da nova fase da série.

A primeira temporada de “Berlim” apresentou uma fase anterior da vida do personagem, acompanhando o criminoso durante um grande roubo em Paris ao lado de uma equipe inédita formada por Keila, Damián, Cameron, Roi e Bruce.

Nos novos episódios, a série aprofunda a dinâmica entre os integrantes do grupo e mostra os desdobramentos do primeiro golpe.