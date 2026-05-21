'The Boys' matou o monstro, mas não a fábrica — a série sob o olhar do Reddit

Nos escombros deixados pela briga entre Homelander e Billy Butcher, em The Boys, ficou uma dúvida: sobre o que, exatamente, era a série?

O episódio final, liberado na quarta-feira, 20, no Prime Video, terminou com grandes personagens mortos e a Vought ainda de pé, novamente sob o comando de Stan Edgar.

Para parte dos fãs, esse foi o ponto central do incômodo, já que a série passou cinco temporadas associada a uma crítica ao poder, ao fascismo e ao capitalismo corporativo, mas encerrou a história com a estrutura que criou os supers preservada.

Na maior comunidade dedicada à série no Reddit, a r/TheBoys, foram registrados mais de 30 mil comentários sobre o episódio final em cerca de 12 horas. Somadas outras comunidades, o volume passa de 50 mil comentários, segundo os dados da plataforma enviados à EXAME.

A r/TheBoys tem 2,8 milhões de membros, chamados de Sups. Antes da temporada final, a comunidade tinha menos de 2 milhões de membros.

🚨 ATENÇÃO: SPOILERS A PARTIR DAQUI

A vitória... que parece derrota

A leitura mais recorrente entre os fãs críticos ao final é que Homelander foi derrotado, mas a Vought venceu.

O vilão representava a face mais violenta do poder, mas a empresa que o criou, financiou e promoveu continuou funcionando.

"Eles se colocaram numa situação sem saída ao fazer do genocídio a escolha objetivamente correta — e depois nem tentaram outra coisa. Nossos supostos heróis conseguiram devolver Stan Edgar ao cargo de chefe da empresa de super-heróis. Qual era o objetivo disso?", escreveu o usuário u/itooamahuman nas discussões pós-final.

O monólogo de Stan Edgar para MM, sobre lucro, oferta e demanda como forças maiores do que qualquer herói, vilão ou movimento, foi citado por fãs como uma chave de leitura do desfecho.

Para o usuário u/Sotterof1995, essa fala concentra a mensagem da série: a máquina sobrevive.

O problema com Butcher

O arco de Billy Butcher também dividiu a comunidade. Ele matou Homelander, mas perdeu o cachorro, foi rejeitado por Ryan e morreu pelas mãos de Hughie.

Para parte dos fãs, a série puniu Butcher por levar sua lógica até o fim, mas não apresentou uma alternativa concreta ao problema que ele apontava. Enquanto a Vought existir e o Composto V circular, outro Homelander poderá ser criado.

Homelander: personagem se tornou inimigo nº 1 dos 'Boys' na série ( Jasper Savage/Prime/Prime Video)

"Butcher era o único idealista de verdade que restava. Todos os outros simplesmente jogaram a toalha. A sensação é exatamente a mesma do final de Star Wars: Os Últimos Jedi — a Resistência foi dizimada, estão num canto, mas todos sorriem e se abraçam. Não faz sentido", escreveu o usuário u/Salvation66.

Outra leitura defende que o fim do personagem é coerente com sua trajetória. Nessa interpretação, Butcher nunca foi herói: foi um homem movido por ódio, vingança e manipulação. A morte pelas mãos de Hughie também foi lida por alguns fãs como uma forma de suicídio assistido.

A crítica mudou de alvo?

Parte da discussão no Reddit se concentrou na percepção de que a série começou como uma crítica sistêmica e terminou como uma narrativa centrada em um vilão final.

"A série foi de 'a Vought é o problema' para 'o Homelander é o problema'. Uma regressão temática que reduziu cinco temporadas de crítica sistêmica a uma narrativa de chefe final", escreveu o usuário u/TheHurtfulEight88888.

Para esses fãs, o retorno de Stan Edgar ao poder simboliza a ausência de transformação. O ciclo se fecha sem ruptura. E, por mais que Homelander tenha saído de cena, a empresa continua.

A mensagem

Há outra leitura entre os fãs: o final não seria uma contradição, mas a conclusão mais amarga possível.

Nessa interpretação, a série estaria dizendo que é possível matar um Homelander, mas não o sistema que produz figuras como ele.

O epílogo com Hughie, Annie e MM seguindo a vida também foi lido dessa forma. As pessoas continuam porque não têm escolha. A Vought também.

A divergência está em saber se esse resultado foi uma escolha consciente ou se a série perdeu a capacidade de sustentar a crítica que iniciou.

Nas discussões, uma das respostas mais repetidas foi uma piada interna criada pelo usuário u/Aggressive_Rope_4316: "É o que Clara teria desejado", referência à fala de Soldier Boy no sexto episódio.