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'The Boys' matou o monstro, mas não a fábrica — a série sob o olhar do Reddit

Discussão no Reddit soma mais de 30 mil comentários em 12 horas; maior comunidade da série tem 2,8 milhões de membros

The Boys: série foi sucesso na plataforma americana (Prime Video/Divulgação)

The Boys: série foi sucesso na plataforma americana (Prime Video/Divulgação)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 21 de maio de 2026 às 09h12.

Última atualização em 21 de maio de 2026 às 09h15.

Nos escombros deixados pela briga entre Homelander e Billy Butcher, em The Boys, ficou uma dúvida: sobre o que, exatamente, era a série?

O episódio final, liberado na quarta-feira, 20, no Prime Video, terminou com grandes personagens mortos e a Vought ainda de pé, novamente sob o comando de Stan Edgar.

Para parte dos fãs, esse foi o ponto central do incômodo, já que a série passou cinco temporadas associada a uma crítica ao poder, ao fascismo e ao capitalismo corporativo, mas encerrou a história com a estrutura que criou os supers preservada.

Na maior comunidade dedicada à série no Reddit, a r/TheBoys, foram registrados mais de 30 mil comentários sobre o episódio final em cerca de 12 horas. Somadas outras comunidades, o volume passa de 50 mil comentários, segundo os dados da plataforma enviados à EXAME.

A r/TheBoys tem 2,8 milhões de membros, chamados de Sups. Antes da temporada final, a comunidade tinha menos de 2 milhões de membros.

🚨 ATENÇÃO: SPOILERS A PARTIR DAQUI

A vitória... que parece derrota

A leitura mais recorrente entre os fãs críticos ao final é que Homelander foi derrotado, mas a Vought venceu.

O vilão representava a face mais violenta do poder, mas a empresa que o criou, financiou e promoveu continuou funcionando.

"Eles se colocaram numa situação sem saída ao fazer do genocídio a escolha objetivamente correta — e depois nem tentaram outra coisa. Nossos supostos heróis conseguiram devolver Stan Edgar ao cargo de chefe da empresa de super-heróis. Qual era o objetivo disso?", escreveu o usuário u/itooamahuman nas discussões pós-final.

O monólogo de Stan Edgar para MM, sobre lucro, oferta e demanda como forças maiores do que qualquer herói, vilão ou movimento, foi citado por fãs como uma chave de leitura do desfecho.

Para o usuário u/Sotterof1995, essa fala concentra a mensagem da série: a máquina sobrevive.

O problema com Butcher

O arco de Billy Butcher também dividiu a comunidade. Ele matou Homelander, mas perdeu o cachorro, foi rejeitado por Ryan e morreu pelas mãos de Hughie.

Para parte dos fãs, a série puniu Butcher por levar sua lógica até o fim, mas não apresentou uma alternativa concreta ao problema que ele apontava. Enquanto a Vought existir e o Composto V circular, outro Homelander poderá ser criado.

Antony Starr (Homelander)

Homelander: personagem se tornou inimigo nº 1 dos 'Boys' na série ( Jasper Savage/Prime/Prime Video)

"Butcher era o único idealista de verdade que restava. Todos os outros simplesmente jogaram a toalha. A sensação é exatamente a mesma do final de Star Wars: Os Últimos Jedi — a Resistência foi dizimada, estão num canto, mas todos sorriem e se abraçam. Não faz sentido", escreveu o usuário u/Salvation66.

Outra leitura defende que o fim do personagem é coerente com sua trajetória. Nessa interpretação, Butcher nunca foi herói: foi um homem movido por ódio, vingança e manipulação. A morte pelas mãos de Hughie também foi lida por alguns fãs como uma forma de suicídio assistido.

A crítica mudou de alvo?

Parte da discussão no Reddit se concentrou na percepção de que a série começou como uma crítica sistêmica e terminou como uma narrativa centrada em um vilão final.

"A série foi de 'a Vought é o problema' para 'o Homelander é o problema'. Uma regressão temática que reduziu cinco temporadas de crítica sistêmica a uma narrativa de chefe final", escreveu o usuário u/TheHurtfulEight88888.

Para esses fãs, o retorno de Stan Edgar ao poder simboliza a ausência de transformação. O ciclo se fecha sem ruptura. E, por mais que Homelander tenha saído de cena, a empresa continua.

A mensagem

Há outra leitura entre os fãs: o final não seria uma contradição, mas a conclusão mais amarga possível.

Nessa interpretação, a série estaria dizendo que é possível matar um Homelander, mas não o sistema que produz figuras como ele.

O epílogo com Hughie, Annie e MM seguindo a vida também foi lido dessa forma. As pessoas continuam porque não têm escolha. A Vought também.

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A divergência está em saber se esse resultado foi uma escolha consciente ou se a série perdeu a capacidade de sustentar a crítica que iniciou.

Nas discussões, uma das respostas mais repetidas foi uma piada interna criada pelo usuário u/Aggressive_Rope_4316: "É o que Clara teria desejado", referência à fala de Soldier Boy no sexto episódio.

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