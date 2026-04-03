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Prova do Anjo BBB 26: escolha sobre Castigo do Monstro gera 'treta' entre Anjo e Líder

Monstro 'Jardim' gerou discussão generalizada que envolveu Jordana, Samira, Gabriela e Marciele

Jordana criticou a postura da Líder, afirmando que ela tem o hábito de interrogar os outros

Jordana criticou a postura da Líder, afirmando que ela tem o hábito de interrogar os outros

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 3 de abril de 2026 às 16h28.

A tarde desta sexta-feira, 3, foi marcada por uma reviravolta na dinâmica do Big Brother Brasil.

Em uma disputa de três etapas que testou a sorte e a intuição dos participantes, Jordana superou os adversários e conquistou o colar após a Prova do Anjo.

Com a vitória, ela garantiu a autoimunidade para o Paredão triplo que será formado hoje à noite, ganhando o poder de proteger um aliado e o direito de castigar um oponente.

Imediatamente após a consagração, Jordana designou Gabriela para o Castigo do Monstro, batizado de "Jardim".

Entenda o Castigo do Monstro

A punição, de temática florida, exige que a sister permaneça atenta aos sinais sonoros da produção.

Sempre que a música do Monstro tocar, Gabriela receberá um cartão com uma sequência específica de flores que deve ser "plantada" na área externa, seguindo rigorosamente a ordem descrita.

Pelo castigo, a participante perdeu 300 estalecas e deverá cumprir a tarefa até segunda ordem.

Ao oficializar a indicação, Jordana afirmou estar chateada, mas justificou a escolha pela rotatividade, defendendo que todos os brothers deveriam passar pela experiência, especialmente quem ainda não havia sido escolhido. "Vamos florescer", declarou a nova Anjo ao entregar o castigo.

Acerto de contas: "Escondida o jogo inteiro"

A entrega do colar, no entanto, foi o estopim para uma lavagem de roupa suja generalizada. O clima pesou quando Jordana confrontou Samira (a atual Líder) e Gabriela, expondo o que considera serem articulações ocultas na reta final do programa.

Jordana não poupou críticas a Gabriela, acusando-a de ter se escondido atrás do grupo durante toda a temporada para evitar o risco do Paredão, decidindo abandonar os aliados apenas agora, "aos 45 minutos do segundo tempo".

Gabriela rebateu prontamente, afirmando que seu afastamento estratégico ocorreu muito antes, logo após a escolha do VIP de Jonas, que a deixou de fora. "Eu não jogo com vocês há um mês", disse.

Embate com a Líder

O foco da discussão também se voltou para Samira.

Jordana criticou a postura da Líder, afirmando que ela tem o hábito de interrogar os outros sobre suas estratégias, mas se recusa a ser transparente sobre as próprias intenções.

Segundo a nova Anjo, Samira mantém uma postura defensiva e "esconde o jogo" sistematicamente sempre que não está com o colar de Líder no pescoço.

A briga escancarou as rachaduras definitivas nos grupos remanescentes poucas horas antes da votação ao vivo. Aos gritos, Gabriela e Jordana trocaram acusações de "frouxa" e "interesseira".

Agora, enquanto Gabriela precisa conciliar o desgaste emocional com as tarefas no jardim, a casa tenta recalcular as rotas para o Paredão triplo desta noite. Poucos brothers, incluindo a líder Samira, que conquistou uma informação privilegiada, sabem que o Anjo é autoimune.

Para os demais participantes, Samira mentiu que o Anjo estaria no Paredão.

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