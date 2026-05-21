Quem Bia Haddad enfrenta na estreia de Roland Garros 2026?

A brasileira Bia Haddad conheceu nesta quinta-feira, 21, sua adversária de estreia em Roland Garros. Atual número 78 do mundo, a paulistana enfrenta a britânica Francesca Jones na primeira rodada do Grand Slam francês.

Jones ocupa a 105ª posição do ranking mundial e é uma das atletas de pior ranking na chave principal do torneio, que começa neste domingo, em Paris. Na temporada, a britânica soma nove vitórias em 19 partidas.

As duas já se enfrentaram duas vezes no circuito profissional, ambas em 2021. Bia venceu os duelos disputados em Montreux, na Suíça, e em Villa Maria, na Argentina.

Semifinalista de Roland Garros em 2023, Bia Haddad tenta se recuperar de uma temporada difícil. A brasileira venceu apenas quatro partidas em 19 jogos em 2026 e ainda não conquistou triunfos em chaves principais de torneios acima da categoria 125 neste ano.

Caso avance à segunda rodada, Bia enfrentará uma jogadora vinda do qualifying ou a tcheca Marie Bouzkova, cabeça de chave número 27. Em uma possível terceira rodada, a brasileira pode cruzar com a russa Mirra Andreeva.