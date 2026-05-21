Bitcoin negocia 'de lado' em US$ 77 mil, mas tem resiliência frente a outras criptos

Nesta quinta-feira, 21, o bitcoin se mantém em US$ 77 mil, com pouca variação de preço nas últimas 24 horas. Negociada "de lado", a maior criptomoeda do mundo apresenta resiliência diante do cenário atual do mercado, segundo um especialista do Mercado Bitcoin.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 77.057, com alta de 0,2% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo" em 27 pontos.

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"O bitcoin continua demonstrando maior resiliência frente às altcoins, mantendo sua dominância elevada em um momento de maior seletividade por parte dos investidores. A dinâmica defensiva permanece predominante dentro do mercado cripto, favorecendo o BTC frente aos ativos de maior volatilidade", disse Rony Szuster, head de research do Mercado Bitcoin.

Análise técnica do bitcoin

"Após atingir a mínima de US$ 76.051 na última segunda-feira, 18, o preço do bitcoin voltou a ser negociado, até o momento desta publicação, por US$ 78.2 mil", disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

"Ao analisar o fluxo, é possível observar que durante a queda entrou um alto volume financeiro. Este movimento sugere uma possível absorção da queda, contudo, para que ocorra confirmação deste movimento e o preço da principal criptomoeda do mercado possa retomar a alta, é necessário que o ativo trabalhe acima dos US$ 78.6 mil", acrescentou.

"Se houver confirmação da absorção da queda, os próximos alvos que atuarão como resistência estão nas faixas de preços dos US$ 81.6 mil e US$ 85.6 mil. Contudo, se houver continuidade da queda, os suportes estão nas faixas de preços dos US$ 73.5 mil e US$ 69.150", concluiu a analista técnica.

Ata do FOMC destaca impacto crescente da IA sobre inflação e liquidez

"A ata mais recente da reunião do FOMC revelou que autoridades do Federal Reserve estão cada vez mais focadas nos riscos persistentes de inflação ligados aos preços de energia, tarifas, tensões geopolíticas e aos fortes investimentos relacionados à expansão da infraestrutura de IA", disse Ignacio Aguirre, CMO da Bitget.

"Vários participantes indicaram que um aperto monetário adicional pode se tornar necessário caso a inflação permaneça elevada, reforçando as expectativas de que os juros possam continuar restritivos por mais tempo, enquanto o Federal Reserve enfrenta um caminho mais lento para trazer a inflação de volta à meta de 2%", acrescentou.

O executivo disse ainda que os gastos com infraestrutura de IA "estão se tornando grandes o suficiente para influenciar as condições de liquidez e a alocação de capital nos mercados globais".

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