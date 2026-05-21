ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Oferecimento:

LOGO SITE YPÊ
LOGO SITE COPASA
LOGO SITE COCA COLA FEMSA
LOGO SITE AFYA
LOGO SITE PEPSICO

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Para que serve a digitalização das redes de distribuição de energia elétrica?

Tecnologias, para além dos medidores inteligentes, auxiliam o melhor funcionamento do sistema elétrico

Medidores inteligentes: rede passa a gerar informações continuamente, permitindo identificar falhas, isolar trechos afetados e restabelecer o fornecimento com mais rapidez (Adobe Stock/Divulgação)

Medidores inteligentes: rede passa a gerar informações continuamente, permitindo identificar falhas, isolar trechos afetados e restabelecer o fornecimento com mais rapidez (Adobe Stock/Divulgação)

Leonardo Frazão e Joice Marques

Publicado em 21 de maio de 2026 às 12h25.

Última atualização em 21 de maio de 2026 às 12h29.

A digitalização das redes de distribuição entrou definitivamente na agenda regulatória com a publicação da Portaria Normativa nº 111, do MME. Ela estabeleceu diretrizes para modernizar as redes de baixa tensão na próxima década, definiu a implantação mínima anual de medição inteligente nos próximos dois anos e tornou obrigatória a análise de custo-benefício como condição para o reconhecimento tarifário dos investimentos a partir de 2028.

Incentivos à modernização também passaram a constar na minuta dos novos termos aditivos de concessão, consolidando o tema como uma das prioridades para o setor.

Tradicionalmente, as redes operavam de forma essencialmente passiva: entregavam energia, mas tinham pouca visibilidade, em tempo real, sobre o que ocorria ao longo de seus quilômetros de cabos e equipamentos. Quando há uma interrupção, o consumidor geralmente aciona a distribuidora, que envia equipes para percorrer trechos da rede até localizar a falha.

Em casos mais amplos, o restabelecimento pode depender do isolamento sucessivo de áreas até que o ponto exato do problema seja identificado, um processo que pode levar bastante tempo, simplesmente porque a rede tradicional não fornece informações suficientes para uma resposta imediata.

A digitalização rompe esse modelo ao integrar medição inteligente, sensores, telecomunicações, automação, sistemas de gestão de dados e cibersegurança. A rede passa a gerar informações continuamente, permitindo identificar falhas automaticamente, isolar trechos afetados e restabelecer o fornecimento com maior rapidez.

Também possibilita monitorar perdas com mais precisão, reduzir deslocamentos de equipes operacionais e planejar investimentos com base no uso real dos equipamentos.

Em vez de atuar apenas de forma reativa, a distribuidora passa a operar com base em dados e inteligência, algo especialmente relevante em um cenário de crescimento da geração distribuída, eletrificação e eventos climáticos severos mais frequentes.

Para o consumidor, os ganhos também são concretos: acesso mais detalhado às informações de consumo, serviços digitais mais ágeis, menor tempo de interrupção e possibilidade de modelos tarifários mais flexíveis.

A digitalização é ainda pré-condição para ampliar a liberdade de escolha no mercado de energia e viabilizar iniciativas como o Open Energy, que permite o compartilhamento de dados de consumo e contratos de energia entre agentes, com o aval do consumidor.

Essa transformação exige investimentos relevantes, e será fundamental avaliar sua viabilidade à luz das características de cada concessão. A análise de custo-benefício torna-se, portanto, instrumento central para verificar se os ganhos para as distribuidoras e para os consumidores justificam os recursos empregados, preservando a modicidade tarifária.

Assim, a digitalização das redes não é um fim em si mesma, mas o caminho para um setor elétrico mais eficiente, resiliente e preparado para as transformações econômicas e tecnológicas em curso. A discussão agora é como viabilizar essa transformação de forma estruturada, responsável e economicamente sustentável.

Acompanhe tudo sobre:PSR Energia em foco

Mais de ESG

Super El Niño à vista? Planeta superaquecido eleva temor de efeitos climáticos extremos no Brasil

PepsiCo lança programa para alfabetizar e profissionalizar catadores em São Paulo

Na Copa do Mundo, calor extremo já é adversário e a Fifa sofre pressão climática

Oceano já movimenta US$ 2,6 trilhões globalmente, mas Brasil ainda navega lentamente

Mais na Exame

Future of Money

Bitcoin negocia 'de lado' em US$ 77 mil, mas tem resiliência frente a outras criptos

Esporte

Quem Bia Haddad enfrenta na estreia de Roland Garros 2026?

Mundo

EUA vão invadir Cuba? Entenda a mudança de cenário

Marketing

Dia dos Namorados: Reserva lança campanha com João Gomes e Ary Mirelle