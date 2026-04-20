Qual participante do BBB 26 teve maior crescimento de seguidores? Veja o ranking

Uma das chamadas “edições de colecionador” do Big Brother Brasil (BBB) chega à reta final nesta semana. A temporada reuniu participantes que mobilizaram o público, com repercussões positivas e negativas, e teve nomes como Ana Paula Renault, Jonas Sulzbach, Chaiany, Gabriela, Tia Milena e Samira entre os mais comentados, impulsionando debates nas redes sociais ao longo do BBB 26.
Um dos reflexos desse movimento aparece no avanço contínuo das bases digitais dos confinados.
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O desempenho nas plataformas digitais se consolidou como um dos principais termômetros de engajamento e apoio do público. Nesse cenário, Ana Paula, apontada como a principal candidata ao prêmio, saltou de 2,3 milhões de seguidores no Instagram para aproximadamente 7,5 milhões — um acréscimo de 5,2 milhões.
Mesmo fora da disputa, Chaiany, integrante do grupo de participantes anônimos, alcança a final com crescimento superior a 3,7 milhões de seguidores — partindo de uma base inicial de cerca de 3 mil.
Veja a seguir o ranking (ordem decrescente por ganho de seguidores):
Ana Paula Renault
- Antes: 2,3 milhões
- Depois: 7,5 milhões
- Ganho: 5,2 milhões
Chaiany
- Antes: 3,3 mil
- Depois: 3,7 milhões
- Ganho: 3,7 milhões
Juliano Floss
- Antes: 4 milhões
- Depois: 6,5 milhões
- Ganho: 2,5 milhões
Jonas Sulzbach
- Antes: 3 milhões
- Depois: 5,2 milhões
- Ganho: 2,2 milhões
Tia Milena
- Antes: 3,5 mil
- Depois: 1,9 milhão
- Ganho: 1,8 milhão
Gabriela
- Antes: 2,3 mil
- Depois: 1,7 milhão
- Ganho: 1,7 milhão
Jordana
- Antes: 32,9 mil
- Depois: 1,7 milhão
- Ganho: 1,7 milhão
Samira
- Antes: 5,2 mil
- Depois: 1,3 milhão
- Ganho: 1,3 milhão
Alberto Cowboy
- Antes: 178 mil
- Depois: 1,2 milhão
- Ganho: 1 milhão
Marciele
- Antes: 745 mil
- Depois: 1,6 milhão
- Ganho: 855 mil
Breno
- Antes: 3,2 mil
- Depois: 759 mil
- Ganho: 756 mil
Maxiane
- Antes: 35,8 mil
- Depois: 710 mil
- Ganho: 675 mil
Henri Castelli (Desclassificado por motivo de saúde)
- Antes: 2,7 milhões
- Depois: 3,3 milhões
- Ganho: 600 mil
Leandro Boneco
- Antes: 13,5 mil
- Depois: 671 mil
- Ganho: 657 mil
Marcelinho
- Antes: 12,9 mil
- Depois: 504 mil
- Ganho: 491 mil
Sol Vega (Expulsa)
- Antes: 345 mil
- Depois: 783 mil
- Ganho: 438 mil
Paulo Augusto (Expulso)
- Antes: 321 mil
- Depois: 758 mil
- Ganho: 437 mil
Babu Santana
- Antes: 4,5 milhões
- Depois: 4,9 milhões
- Ganho: 400 mil
Edilson Capetinha (Expulso)
- Antes: 1,1 milhão
- Depois: 1,5 milhão
- Ganho: 400 mil
Aline Campos
- Antes: 11 milhões
- Depois: 11,3 milhões
- Ganho: 300 mil
Solange Couto
- Antes: 1,1 milhão
- Depois: 1,4 milhão
- Ganho: 300 mil
Pedro Henrique (Expulso)
- Antes: 1,4 mil
- Depois: 186 mil
- Ganho: 185 mil
Matheus
- Antes: 3,3 mil
- Depois: 164 mil
- Ganho: 161 mil
Brigido
- Antes: 8,8 mil
- Depois: 109 mil
- Ganho: 101 mil
Sarah Andrade
- Antes: 7,5 milhões
- Depois: 7,5 milhões
- Ganho: sem grande movimentação