Qual participante do BBB 26 teve maior crescimento de seguidores? Veja o ranking

Uma das chamadas “edições de colecionador” do Big Brother Brasil (BBB) chega à reta final nesta semana. A temporada reuniu participantes que mobilizaram o público, com repercussões positivas e negativas, e teve nomes como Ana Paula Renault, Jonas Sulzbach, Chaiany, Gabriela, Tia Milena e Samira entre os mais comentados, impulsionando debates nas redes sociais ao longo do BBB 26.

Um dos reflexos desse movimento aparece no avanço contínuo das bases digitais dos confinados.

O desempenho nas plataformas digitais se consolidou como um dos principais termômetros de engajamento e apoio do público. Nesse cenário, Ana Paula, apontada como a principal candidata ao prêmio, saltou de 2,3 milhões de seguidores no Instagram para aproximadamente 7,5 milhões — um acréscimo de 5,2 milhões.

Mesmo fora da disputa, Chaiany, integrante do grupo de participantes anônimos, alcança a final com crescimento superior a 3,7 milhões de seguidores — partindo de uma base inicial de cerca de 3 mil.

Veja a seguir o ranking (ordem decrescente por ganho de seguidores):

Ana Paula Renault

Antes: 2,3 milhões

Depois: 7,5 milhões

Ganho: 5,2 milhões

Chaiany

Antes: 3,3 mil

Depois: 3,7 milhões

Ganho: 3,7 milhões

Juliano Floss

Antes: 4 milhões

Depois: 6,5 milhões

Ganho: 2,5 milhões

Jonas Sulzbach

Antes: 3 milhões

Depois: 5,2 milhões

Ganho: 2,2 milhões

Tia Milena

Antes: 3,5 mil

Depois: 1,9 milhão

Ganho: 1,8 milhão

Gabriela

Antes: 2,3 mil

Depois: 1,7 milhão

Ganho: 1,7 milhão

Jordana

Antes: 32,9 mil

Depois: 1,7 milhão

Ganho: 1,7 milhão

Samira

Antes: 5,2 mil

Depois: 1,3 milhão

Ganho: 1,3 milhão

Alberto Cowboy

Antes: 178 mil

Depois: 1,2 milhão

Ganho: 1 milhão

Marciele

Antes: 745 mil

Depois: 1,6 milhão

Ganho: 855 mil

Breno

Antes: 3,2 mil

Depois: 759 mil

Ganho: 756 mil

Maxiane

Antes: 35,8 mil

Depois: 710 mil

Ganho: 675 mil

Henri Castelli (Desclassificado por motivo de saúde)

Antes: 2,7 milhões

Depois: 3,3 milhões

Ganho: 600 mil

Leandro Boneco

Antes: 13,5 mil

Depois: 671 mil

Ganho: 657 mil

Marcelinho

Antes: 12,9 mil

Depois: 504 mil

Ganho: 491 mil

Sol Vega (Expulsa)

Antes: 345 mil

Depois: 783 mil

Ganho: 438 mil

Paulo Augusto (Expulso)

Antes: 321 mil

Depois: 758 mil

Ganho: 437 mil

Babu Santana

Antes: 4,5 milhões

Depois: 4,9 milhões

Ganho: 400 mil

Edilson Capetinha (Expulso)

Antes: 1,1 milhão

Depois: 1,5 milhão

Ganho: 400 mil

Aline Campos

Antes: 11 milhões

Depois: 11,3 milhões

Ganho: 300 mil

Solange Couto

Antes: 1,1 milhão

Depois: 1,4 milhão

Ganho: 300 mil

Pedro Henrique (Expulso)

Antes: 1,4 mil

Depois: 186 mil

Ganho: 185 mil

Matheus

Antes: 3,3 mil

Depois: 164 mil

Ganho: 161 mil

Brigido

Antes: 8,8 mil

Depois: 109 mil

Ganho: 101 mil

Sarah Andrade