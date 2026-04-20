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Qual participante do BBB 26 teve maior crescimento de seguidores? Veja o ranking

Desempenhos dos brothers em seus perfis nas redes sociais se tornaram um dos principais termômetros de engajamento e apoio do público

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 20 de abril de 2026 às 15h30.

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Uma das chamadas “edições de colecionador” do Big Brother Brasil (BBB) chega à reta final nesta semana. A temporada reuniu participantes que mobilizaram o público, com repercussões positivas e negativas, e teve nomes como Ana Paula Renault, Jonas Sulzbach, Chaiany, Gabriela, Tia Milena e Samira entre os mais comentados, impulsionando debates nas redes sociais ao longo do BBB 26.

Um dos reflexos desse movimento aparece no avanço contínuo das bases digitais dos confinados.

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O desempenho nas plataformas digitais se consolidou como um dos principais termômetros de engajamento e apoio do público. Nesse cenário, Ana Paula, apontada como a principal candidata ao prêmio, saltou de 2,3 milhões de seguidores no Instagram para aproximadamente 7,5 milhões — um acréscimo de 5,2 milhões.

Mesmo fora da disputa, Chaiany, integrante do grupo de participantes anônimos, alcança a final com crescimento superior a 3,7 milhões de seguidores — partindo de uma base inicial de cerca de 3 mil.

Veja a seguir o ranking (ordem decrescente por ganho de seguidores):

Ana Paula Renault

  • Antes: 2,3 milhões
  • Depois: 7,5 milhões
  • Ganho: 5,2 milhões

Chaiany

  • Antes: 3,3 mil
  • Depois: 3,7 milhões
  • Ganho: 3,7 milhões

Juliano Floss

  • Antes: 4 milhões
  • Depois: 6,5 milhões
  • Ganho: 2,5 milhões

Jonas Sulzbach

  • Antes: 3 milhões
  • Depois: 5,2 milhões
  • Ganho: 2,2 milhões

Tia Milena

  • Antes: 3,5 mil
  • Depois: 1,9 milhão
  • Ganho: 1,8 milhão

Gabriela

  • Antes: 2,3 mil
  • Depois: 1,7 milhão
  • Ganho: 1,7 milhão

Jordana

  • Antes: 32,9 mil
  • Depois: 1,7 milhão
  • Ganho: 1,7 milhão

Samira

  • Antes: 5,2 mil
  • Depois: 1,3 milhão
  • Ganho: 1,3 milhão

Alberto Cowboy

  • Antes: 178 mil
  • Depois: 1,2 milhão
  • Ganho: 1 milhão

Marciele

  • Antes: 745 mil
  • Depois: 1,6 milhão
  • Ganho: 855 mil

Breno

  • Antes: 3,2 mil
  • Depois: 759 mil
  • Ganho: 756 mil

Maxiane

  • Antes: 35,8 mil
  • Depois: 710 mil
  • Ganho: 675 mil

Henri Castelli (Desclassificado por motivo de saúde)

  • Antes: 2,7 milhões
  • Depois: 3,3 milhões
  • Ganho: 600 mil

Leandro Boneco

  • Antes: 13,5 mil
  • Depois: 671 mil
  • Ganho: 657 mil

Marcelinho

  • Antes: 12,9 mil
  • Depois: 504 mil
  • Ganho: 491 mil

Sol Vega (Expulsa)

  • Antes: 345 mil
  • Depois: 783 mil
  • Ganho: 438 mil

Paulo Augusto (Expulso)

  • Antes: 321 mil
  • Depois: 758 mil
  • Ganho: 437 mil

Babu Santana

  • Antes: 4,5 milhões
  • Depois: 4,9 milhões
  • Ganho: 400 mil

Edilson Capetinha (Expulso)

  • Antes: 1,1 milhão
  • Depois: 1,5 milhão
  • Ganho: 400 mil

Aline Campos

  • Antes: 11 milhões
  • Depois: 11,3 milhões
  • Ganho: 300 mil

Solange Couto

  • Antes: 1,1 milhão
  • Depois: 1,4 milhão
  • Ganho: 300 mil

Pedro Henrique (Expulso)

  • Antes: 1,4 mil
  • Depois: 186 mil
  • Ganho: 185 mil

Matheus

  • Antes: 3,3 mil
  • Depois: 164 mil
  • Ganho: 161 mil

Brigido

  • Antes: 8,8 mil
  • Depois: 109 mil
  • Ganho: 101 mil

Sarah Andrade

  • Antes: 7,5 milhões
  • Depois: 7,5 milhões
  • Ganho: sem grande movimentação
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