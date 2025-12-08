Pop

Quem já desistiu do BBB? Relembre participantes que pediram para sair

De Dilsinho à Vanessa Lopes, veja os nove participantes que já deixaram o programa

BBB: Kleber Bambam venceu a primeira edição do programa, 2002. (TV Globo/Reprodução)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 03h01.

Ao longo das edições do Big Brother Brasil, alguns participantes não aguentaram o confinamento e deixaram o reality por vontade própria. Até agora, nove jogadores desistiram da competição por motivos como pressão emocional, conflitos internos, problemas de saúde e dificuldades com a casa.

Em 2024, Vanessa Lopes foi a participante mais recente a apertar o botão de desistência.

A primeira saída voluntária ocorreu no BBB 3, quando Dilsinho não suportou o isolamento e pediu para deixar a casa poucos dias após o início da temporada. Desde então, desistências passaram a marcar diferentes fases do programa e, a partir de 2022, o botão de saída foi incorporado à dinâmica.

Desistências ao longo do Big Brother Brasil

No BBB 9, Leonardo Jancu deixou o reality durante o Quarto Branco, após mais de 30 horas de confinamento no espaço fechado. No BBB 13, Kleber Bambam abandonou o programa durante sua segunda participação, alegando desgaste emocional e dificuldade em seguir no jogo.

O BBB 15 registrou a saída espontânea de Tamires, que decidiu deixar o reality após uma festa que gerou desconforto e receio sobre a repercussão externa de suas atitudes. No BBB 16, Alan pediu para sair após receber notícias sobre o estado de saúde do pai, diagnosticado com câncer.

O BBB 21 teve a desistência de Lucas Penteado, que deixou o programa após conflitos intensos e dificuldades emocionais. O ator também relatou pressão psicológica e episódios de isolamento dentro da casa.

No BBB 22, Tiago Abravanel apertou o botão de desistência após relatar solidão e desconforto com a dinâmica do jogo. O participante afirmou que o ambiente estava afetando sua saúde mental.

A edição seguinte registrou nova desistência. Bruno Gaga deixou o BBB 23 após pressão emocional, insegurança e saudade da família. A decisão surpreendeu os colegas de confinamento e o público.

No BBB 24, Vanessa Lopes se tornou a nona participante a desistir do reality. A influenciadora apertou o botão após dias de instabilidade emocional e orientações internas para buscar apoio psicológico. Depois da saída, ela afirmou que o período no programa evidenciou a necessidade de cuidar da própria saúde mental.

Lista completa dos participantes desistentes

  • Dilsinho – BBB 3
    Desistiu após sentir a pressão do confinamento e forte saudade da família.
  • Leonardo Jancu – BBB 9
    Apertou o botão no Quarto Branco após 30 horas de isolamento no espaço.
  • Kleber Bambam – BBB 13
    Deixou o programa por desgaste emocional e dificuldade em seguir no ritmo do jogo.
  • Tamires – BBB 15
    Pediu para sair após desconforto com situações ocorridas em uma festa.
  • Alan – BBB 16
    Saiu ao receber informações sobre o agravamento da doença do pai.
  • Lucas Penteado – BBB 21
    Desistiu após conflitos internos, pressão emocional e sensação de isolamento.
  • Tiago Abravanel – BBB 22
    Apertou o botão por não se sentir confortável com o jogo e a convivência.
  • Bruno Gaga – BBB 23
    Deixou o reality após atingir seu limite emocional e psicológico.
  • Vanessa Lopes – BBB 24
    Desistiu após dias de instabilidade emocional e orientações para buscar apoio profissional.
