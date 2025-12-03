BBB 26: público terá poder total na escolha do grupo Pipoca

O Big Brother Brasil 26 promete revolucionar tudo o que nós já sabemos sobre um dos programas mais amados da televisão brasileira. Acostumados com o poder de decidir quem fica e quem sai nos paredões, a edição de 2026 vai deixar o público decidir ainda mais os rumos do programa.

No BBB 26, o público passa a decidir quem entra no reality logo na largada, em uma dinâmica que acontecerá simultaneamente em todas as regiões do Brasil.

Serão cinco casas de vidro espalhadas pelo Brasil, e em cada uma delas, quatro candidatos tentarão conquistar a preferência do público e, assim, assegurar vaga no programa.

Dos quatro, o homem mais votado e a mulher mais votada garantirão vaga no início da disputa pelo prêmio milionário. A escolha desses participantes vai acontecer pelo gshow.

Na prática, o público vai escolher todos os 10 participantes do grupo Pipoca do BBB 26.

Os telespectadores também poderão jogar o Cartola BBB, fantasy game inspirado na rotina dos concorrentes. No jogo, o público vai montar times com os participantes do reality e acumularão pontos conforme o desempenho deles no confinamento. A dinâmica é parecida com a que já acontece no Cartola do Brasileirão.

Quando começa o BBB 26?

O Big Brother Brasil 26 começará no dia 12 de janeiro de 2026, com a apresentação de Tadeu Schmidt.