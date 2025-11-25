Pop

BBB: relembre todos os vencedores do reality e os valores dos prêmios

Reality consagrou 25 campeões desde 2002, com prêmios que passaram de R$ 500 mil para valores acima de R$ 2,9 milhões ao longo de duas décadas

BBB: todos os vencedores do reality e os valores dos prêmios até 2025 (GShow/Reprodução)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 23h59.

O Big Brother Brasil acumula 25 vencedores desde sua estreia em 2002 e segue como uma das atrações de maior repercussão da televisão brasileira. Ao longo das edições, o valor destinado ao campeão passou por mudanças significativas, saindo de R$ 500 mil nas primeiras temporadas para montantes que ultrapassaram os R$ 2,9 milhões em anos recentes.

Nas primeiras edições, o prêmio era fixado em R$ 500 mil. Kleber Bambam venceu o BBB 1 em 2002 com 68% dos votos, seguido por Rodrigo Cowboy, também em 2002, que levou a mesma quantia no BBB 2. Dhomini Ferreira (BBB 3, 2003) e Cida dos Santos (BBB 4, 2004) completaram a sequência inicial com o mesmo valor.

Aumento dos prêmios

A partir de 2005, o programa passou a oferecer prêmios maiores. Jean Wyllys, vencedor do BBB 5, foi o primeiro participante a levar para casa o montante de R$ 1 milhão. O valor se manteve por diversas temporadas, incluindo a vitória de Diego Alemão no BBB 7 (2007), com 91% dos votos.

Nas temporadas mais recentes, os prêmios voltaram a subir. Juliette Freire venceu o BBB 21 (2021) com 90,15% dos votos e levou R$ 1,5 milhão. Em 2022, Arthur Aguiar se tornou o primeiro famoso campeão do reality show, recebendo também R$ 1,5 milhão.

A ampliação dos valores se intensificou a partir de 2023. Amanda Meirelles venceu o BBB 23 com prêmio de R$ 2,88 milhões. Em 2024, Davi Brito recebeu R$ 2,92 milhões, o maior valor distribuído até então.

Já em 2025, o reality anunciou Renata Saldanha como campeã do BBB 25, com prêmio de R$ 2,7 milhões, consolidando mais um ano de valores milionários no topo do ranking anual.

Lista de campeões e valores de cada edição

EdiçãoVencedor(a)AnoValor do Prêmio (R$)
BBB 1Kleber Bambam2002500 mil
BBB 2Rodrigo Cowboy2002500 mil
BBB 3Dhomini Ferreira2003500 mil
BBB 4Cida dos Santos2004500 mil
BBB 5Jean Wyllys20051 milhão
BBB 6Mara Viana20061 milhão
BBB 7Diego Alemão20071 milhão
BBB 8Rafinha20081 milhão
BBB 9Max Porto20091 milhão
BBB 10Marcelo Dourado20101 milhão
BBB 11Maria Melilo20111 milhão
BBB 12Fael Cordeiro20121,5 milhão
BBB 13Fernanda Keulla20131,5 milhão
BBB 14Vanessa Mesquita20141,5 milhão
BBB 15Cézar Lima20151,5 milhão
BBB 16Munik Nunes20161,5 milhão
BBB 17Emilly Araújo20171,5 milhão
BBB 18Gleici Damasceno20181,5 milhão
BBB 19Paula von Sperling20191,5 milhão
BBB 20Thelma Assis20201,5 milhão
BBB 21Juliette Freire20211,5 milhão
BBB 22Arthur Aguiar20221,5 milhão
BBB 23Amanda Meirelles20232,88 milhões
BBB 24Davi Brito20242,92 milhões
BBB 25Renata20252,7 milhões
