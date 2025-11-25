BBB: relembre todos os vencedores do reality e os valores dos prêmios

BBB: todos os vencedores do reality e os valores dos prêmios até 2025 (GShow/Reprodução)
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 23h59.
O Big Brother Brasil acumula 25 vencedores desde sua estreia em 2002 e segue como uma das atrações de maior repercussão da televisão brasileira. Ao longo das edições, o valor destinado ao campeão passou por mudanças significativas, saindo de R$ 500 mil nas primeiras temporadas para montantes que ultrapassaram os R$ 2,9 milhões em anos recentes.
Nas primeiras edições, o prêmio era fixado em R$ 500 mil. Kleber Bambam venceu o BBB 1 em 2002 com 68% dos votos, seguido por Rodrigo Cowboy, também em 2002, que levou a mesma quantia no BBB 2. Dhomini Ferreira (BBB 3, 2003) e Cida dos Santos (BBB 4, 2004) completaram a sequência inicial com o mesmo valor.
A partir de 2005, o programa passou a oferecer prêmios maiores. Jean Wyllys, vencedor do BBB 5, foi o primeiro participante a levar para casa o montante de R$ 1 milhão. O valor se manteve por diversas temporadas, incluindo a vitória de Diego Alemão no BBB 7 (2007), com 91% dos votos.
Nas temporadas mais recentes, os prêmios voltaram a subir. Juliette Freire venceu o BBB 21 (2021) com 90,15% dos votos e levou R$ 1,5 milhão. Em 2022, Arthur Aguiar se tornou o primeiro famoso campeão do reality show, recebendo também R$ 1,5 milhão.
A ampliação dos valores se intensificou a partir de 2023. Amanda Meirelles venceu o BBB 23 com prêmio de R$ 2,88 milhões. Em 2024, Davi Brito recebeu R$ 2,92 milhões, o maior valor distribuído até então.
Já em 2025, o reality anunciou Renata Saldanha como campeã do BBB 25, com prêmio de R$ 2,7 milhões, consolidando mais um ano de valores milionários no topo do ranking anual.
Lista de campeões e valores de cada edição
|Edição
|Vencedor(a)
|Ano
|Valor do Prêmio (R$)
|BBB 1
|Kleber Bambam
|2002
|500 mil
|BBB 2
|Rodrigo Cowboy
|2002
|500 mil
|BBB 3
|Dhomini Ferreira
|2003
|500 mil
|BBB 4
|Cida dos Santos
|2004
|500 mil
|BBB 5
|Jean Wyllys
|2005
|1 milhão
|BBB 6
|Mara Viana
|2006
|1 milhão
|BBB 7
|Diego Alemão
|2007
|1 milhão
|BBB 8
|Rafinha
|2008
|1 milhão
|BBB 9
|Max Porto
|2009
|1 milhão
|BBB 10
|Marcelo Dourado
|2010
|1 milhão
|BBB 11
|Maria Melilo
|2011
|1 milhão
|BBB 12
|Fael Cordeiro
|2012
|1,5 milhão
|BBB 13
|Fernanda Keulla
|2013
|1,5 milhão
|BBB 14
|Vanessa Mesquita
|2014
|1,5 milhão
|BBB 15
|Cézar Lima
|2015
|1,5 milhão
|BBB 16
|Munik Nunes
|2016
|1,5 milhão
|BBB 17
|Emilly Araújo
|2017
|1,5 milhão
|BBB 18
|Gleici Damasceno
|2018
|1,5 milhão
|BBB 19
|Paula von Sperling
|2019
|1,5 milhão
|BBB 20
|Thelma Assis
|2020
|1,5 milhão
|BBB 21
|Juliette Freire
|2021
|1,5 milhão
|BBB 22
|Arthur Aguiar
|2022
|1,5 milhão
|BBB 23
|Amanda Meirelles
|2023
|2,88 milhões
|BBB 24
|Davi Brito
|2024
|2,92 milhões
|BBB 25
|Renata
|2025
|2,7 milhões