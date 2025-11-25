BBB: relembre todos os vencedores do reality e os valores dos prêmios

O Big Brother Brasil acumula 25 vencedores desde sua estreia em 2002 e segue como uma das atrações de maior repercussão da televisão brasileira. Ao longo das edições, o valor destinado ao campeão passou por mudanças significativas, saindo de R$ 500 mil nas primeiras temporadas para montantes que ultrapassaram os R$ 2,9 milhões em anos recentes.

Nas primeiras edições, o prêmio era fixado em R$ 500 mil. Kleber Bambam venceu o BBB 1 em 2002 com 68% dos votos, seguido por Rodrigo Cowboy, também em 2002, que levou a mesma quantia no BBB 2. Dhomini Ferreira (BBB 3, 2003) e Cida dos Santos (BBB 4, 2004) completaram a sequência inicial com o mesmo valor.

Aumento dos prêmios

A partir de 2005, o programa passou a oferecer prêmios maiores. Jean Wyllys, vencedor do BBB 5, foi o primeiro participante a levar para casa o montante de R$ 1 milhão. O valor se manteve por diversas temporadas, incluindo a vitória de Diego Alemão no BBB 7 (2007), com 91% dos votos.

Nas temporadas mais recentes, os prêmios voltaram a subir. Juliette Freire venceu o BBB 21 (2021) com 90,15% dos votos e levou R$ 1,5 milhão. Em 2022, Arthur Aguiar se tornou o primeiro famoso campeão do reality show, recebendo também R$ 1,5 milhão.

A ampliação dos valores se intensificou a partir de 2023. Amanda Meirelles venceu o BBB 23 com prêmio de R$ 2,88 milhões. Em 2024, Davi Brito recebeu R$ 2,92 milhões, o maior valor distribuído até então.

Já em 2025, o reality anunciou Renata Saldanha como campeã do BBB 25, com prêmio de R$ 2,7 milhões, consolidando mais um ano de valores milionários no topo do ranking anual.

Lista de campeões e valores de cada edição