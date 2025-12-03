Casa de Vidro no BBB 26? Relembre como já funcionou a dinâmica

A discussão sobre a Casa de Vidro ganhou força com a aproximação do BBB 26. A dinâmica, criada em 2009, já definiu vagas antes da estreia, durante o andamento do reality show e até funcionou como repescagem. O formato também influenciou mudanças estruturais em várias fases do programa.

A primeira versão apareceu no BBB 9, quando candidatos ficaram confinados em um shopping e disputaram duas vagas por votação popular. Na mesma edição, uma outra estrutura foi montada no jardim, reforçando o uso da dinâmica como porta de entrada para novos participantes.

Dinâmica mudou de função ao longo das edições

O recurso voltou no BBB 11, dessa vez para repor um eliminado. Cinco ex-participantes entraram no espaço transparente e disputaram a chance de retornar. O público escolheu apenas um deles, definindo o impacto da repescagem no andamento da temporada.

No BBB 13, seis candidatos disputaram duas vagas. Todos ficaram expostos ao público até o fim da votação, que decidiu os novos moradores da casa. A lógica se repetiu no BBB 20, quando quatro candidatos participaram em uma estrutura instalada em um shopping e duas vagas foram preenchidas por votação direta.

A Casa de Vidro retornou no BBB 22, agora dentro da própria casa. Dois candidatos ficaram confinados no espaço e dependeram da aprovação do público para integrar o elenco. Ambos entraram no programa após o resultado oficial.

No BBB 23, a dinâmica ocorreu novamente antes da estreia. Quatro candidatos disputaram duas vagas e foram escolhidos por votação popular. Já no BBB 24 a produção substituiu o modelo pelo Puxadinho, retirando a Casa de Vidro do formato. A mesma opção se manteve no BBB 25.

Casa de Vidro no BBB 26

Ao longo das edições, a Casa de Vidro operou com três pilares: confinamento visível, votação popular e definição de vagas complementares. Cada temporada adaptou o formato para ajustar o elenco, ampliar o engajamento do público e reorganizar fases específicas do jogo.

No BBB 26, a expectativa é de que o público defina os primeiros participantes já no início da temporada. A dinâmica ocorrerá simultaneamente em todas as regiões do país, com cinco Casas de Vidro instaladas pelo Brasil. Em cada uma delas, quatro candidatos disputarão a preferência do público para garantir uma vaga no programa.