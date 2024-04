BBB 24: Veja como a inteligência artificial e outras tecnologias foram testadas ao longo das edições

Mais uma edição do BBB chega ao fim. Nesta terça-feira, 16, o Brasil vai descobrir quem leva o prêmio de quase R$ 3 milhões para casa: Davi, Isabelle ou Matteus.

Seja qual for o resultado, não dá para negar que o BBB continua sendo um dos programas de maior relevância da televisão brasileira. É difícil descobrir a fórmula para o sucesso, mas uma coisa é certa: o programa sempre soube acompanhar as tendências e inovações. E isso certamente contribuiu para a longevidade e popularidade ao longo dos anos.

Nesta edição, o BBB apostou na inteligência artificial, mostrando sua capacidade contínua de inovar e se adaptar. Em entrevista à Forbes, Paulo Rabello, diretor do hub de operações de conteúdo da Globo, contou quais foram as grandes inovações tecnológicas desse ano.

Como a edição do BBB 24 usou inteligência artificial?

Uma das grandes novidades dessa edição foram as câmeras inteligentes. Com a proposta de aprimorar a experiência de visualização dos espectadores, a câmera oferece uma perspectiva única do líder da semana. Isso ocorre através de um sistema de câmeras que rastreia o participante por reconhecimento facial independente de onde ele esteja.

Câmeras inteligentes do BBB usam reconhecimento facial e IA para acompanhar de perto as ações e reações do líder (Globo / Gshow/Reprodução)

“Com o uso de IA, treinamos um algoritmo de reconhecimento facial com fotos e vídeos dos 26 participantes dessa edição. A cada meio segundo, as 70 câmeras são analisadas por esse algoritmo que seleciona qual tem o melhor ângulo do participante”, revelou Rabello. “Essa câmera está disponível para os assinantes do Globoplay acompanharem cada passo do líder da semana e todas as suas conversas e articulações no jogo”, disse.

Veja as vantagens da inovação:

Oferecer uma experiência mais íntima e envolvente para os espectadores;

Acompanhar de perto as ações e reações do líder

Cobrir áreas e momentos que poderiam ser perdidos por câmeras convencionais;

Tornar a transmissão mais atrativa e dinâmica.

Outras 5 vezes que o BBB apostou na inovação tecnológica

1. 3D já foi uma febre – e o BBB acompanhou isso

Houve uma época em que o 3D era uma das tecnologias mais inovadoras justamente por brincar com a ilusão de percepção de profundidade. E o BBB acompanhou essa tendência. Em 2013, o programa usou câmeras especiais para capturar imagens em 3D e, pela primeira vez, fez uma transmissão desse tipo para usuários com TV compatível.

2. Participantes conheceram o metaverso

O metaverso bombou nos últimos anos. E o BBB, como sempre, acompanhou a tendência. Na edição de 2022, os participantes Arthur Aguiar e Paulo André puderam viver uma experiência imersiva no metaverso. Usando óculos de realidade virtual, os confinados passaram por diversos desafios: foram até a cobertura de um arranha-céu, andaram no parapeito de um prédio e destruíram um super robô. Tudo, é claro, em um ambiente virtual.

Arthur Aguiar ganhou experiência imersiva no metaverso do BBB (TV Globo/Reprodução)

3. Big Game

Em 2022, a emissora resolveu oferecer uma maneira interativa para os fãs do programa se envolverem com o reality e lançou o Big Game, um aplicativo para celular que permitia aos usuários participarem de votações e enquetes relacionadas aos acontecimentos da casa. Os fãs podiam testar seus conhecimentos sobre o programa, interagir com outros usuários, acessar conteúdos exclusivos e ainda acumular pontos e conquistar recompensas.

4. Smartwatches para medir batimentos cardíacos

Na edição de 2022, um dispositivo no braço dos participantes chamou a atenção do público: eles usavam smartwatches. Foi a primeira vez que os relógios inteligentes foram utilizados pelo programa para acompanhar mais de perto a saúde e bem-estar dos confinados. Os batimentos cardíacos, tão aguardados a cada nova eliminação, passaram a ser medidos pelo relógio. Para manter os brothers sem contato com o mundo exterior, os aparelhos foram modificados para manter informações visíveis apenas para a produção e ao público.

Relógios inteligentes foram usados pela produção do BBB para acompanhar saúde dos participantes (TV Globo/Reprodução)

5. Câmeras que podem custar até R$ 300 mil

São mais de 70 câmeras espalhadas pela casa. Algumas delas operam em 5G, um modelo que reduz a quantidade de cabos e pode funcionar até 100 vezes mais rápido que as em modelo 4G. Para um programa diário com captação 24 horas por dia, esse foi um avanço importante para a sala de adição, que recebe imagens de forma muito mais rápida.

Além disso, o programa faz uso de uma câmera que grava em 360º e é muito utilizada em festas e eventos. Em 2022, a participante Eslovênia quebrou uma dessas câmeras. Internautas descobriram que, em conversão direta, ela poderia custar até R$ 300 mil.

Curso oferece imersão no universo da inovação e da tecnologia

Atenta às mudanças do mercado e fazendo jus a um de seus principais pilares – a “conexão com o mercado” –, a Faculdade EXAME acaba de anunciar a chegada de um produto inédito em seu portfólio: o curso Inovação 360 – Transformando ideias em projetos.

Oferecido de maneira 100% online, o programa possui carga horária total de 33h, que são distribuídas ao longo de quatro módulos cuidadosamente projetados para oferecer uma imersão completa no universo da inovação e da tecnologia aplicada aos negócios.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME