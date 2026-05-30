Disney quer transformar o caos de planejar viagens no parque em algo simples

Disneyland: Novidades incluem calendário comparativo de preços, checklist de viagem, contagem regressiva para as férias e suporte em espanhol (Gary Hershorn/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 30 de maio de 2026 às 07h25.
A Disney está promovendo uma ampla reformulação de suas plataformas digitais para tornar o planejamento de férias nos parques menos complicado para os visitantes. As mudanças serão implementadas inicialmente no Walt Disney World, na Flórida, e depois chegarão à Disneyland, na Califórnia.
Nos últimos anos, organizar uma viagem para os parques da empresa passou a exigir atenção a uma série de detalhes, desde reservas de restaurantes até a escolha de horários para atrações e serviços pagos. A própria Disney reconheceu que muitos visitantes consideram o processo complexo e difícil de acompanhar.
Segundo a Forbes, uma das principais novidades será um sistema de comparação de viagens dentro do site oficial. A ferramenta permitirá analisar preços em diferentes datas, comparar hotéis e visualizar opções de hospedagem lado a lado. O objetivo é ajudar famílias que possuem flexibilidade de datas ou que estão em dúvida entre diferentes resorts.
O aplicativo My Disney Experience também recebeu uma grande atualização visual. A tela inicial foi reorganizada para exibir informações de forma mais clara, reunindo ferramentas de planejamento, checklist de viagem e até uma contagem regressiva para a próxima visita aos parques. Segundo a Disney, a mudança elevou a satisfação dos visitantes em oito pontos percentuais e ainda ajudou a diminuir problemas tecnológicos internos ligados ao sistema.
Outra aposta da empresa está no uso de inteligência artificial. A função de busca do aplicativo passará a gerar respostas resumidas para perguntas feitas pelos usuários, permitindo encontrar informações de maneira mais rápida. A ideia é reduzir a necessidade de navegar por longas listas de perguntas frequentes para localizar detalhes simples sobre atrações, restaurantes ou personagens, segundo a Forbes.
A Disney também confirmou a inclusão do idioma espanhol no aplicativo, um recurso aguardado por muitos visitantes internacionais.
Segundo a empresa, as mudanças surgiram a partir de pesquisas de satisfação e comentários enviados pelos próprios visitantes. Os dados mostraram que muitos consumidores têm dificuldade para entender se estão obtendo o melhor custo-benefício durante o processo de reserva.