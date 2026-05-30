Disney quer transformar o caos de planejar viagens no parque em algo simples

A Disney está promovendo uma ampla reformulação de suas plataformas digitais para tornar o planejamento de férias nos parques menos complicado para os visitantes. As mudanças serão implementadas inicialmente no Walt Disney World, na Flórida, e depois chegarão à Disneyland, na Califórnia.

Nos últimos anos, organizar uma viagem para os parques da empresa passou a exigir atenção a uma série de detalhes, desde reservas de restaurantes até a escolha de horários para atrações e serviços pagos. A própria Disney reconheceu que muitos visitantes consideram o processo complexo e difícil de acompanhar.

O que muda no planejamento das viagens?

Segundo a Forbes, uma das principais novidades será um sistema de comparação de viagens dentro do site oficial. A ferramenta permitirá analisar preços em diferentes datas, comparar hotéis e visualizar opções de hospedagem lado a lado. O objetivo é ajudar famílias que possuem flexibilidade de datas ou que estão em dúvida entre diferentes resorts.

Outra mudança importante envolve a criação de grupos de viagem. Atualmente, adicionar familiares e amigos ao planejamento pode ser um processo confuso, já que os convidados precisam trocar e-mails e garantir que tudo esteja conectado corretamente. Com a atualização, será possível compartilhar um link da viagem por mensagem de texto, permitindo que cada pessoa aceite o convite de forma mais simples e rápida, de acordo com a Forbes. App também será reformulado

O aplicativo My Disney Experience também recebeu uma grande atualização visual. A tela inicial foi reorganizada para exibir informações de forma mais clara, reunindo ferramentas de planejamento, checklist de viagem e até uma contagem regressiva para a próxima visita aos parques. Segundo a Disney, a mudança elevou a satisfação dos visitantes em oito pontos percentuais e ainda ajudou a diminuir problemas tecnológicos internos ligados ao sistema.

Disney: empresa faz reestruturação em meio a dificuldades no streaming. (JHVEPhoto/Getty Images)

Turistas internacionais também serão beneficiados

Outra aposta da empresa está no uso de inteligência artificial. A função de busca do aplicativo passará a gerar respostas resumidas para perguntas feitas pelos usuários, permitindo encontrar informações de maneira mais rápida. A ideia é reduzir a necessidade de navegar por longas listas de perguntas frequentes para localizar detalhes simples sobre atrações, restaurantes ou personagens, segundo a Forbes.

A Disney também confirmou a inclusão do idioma espanhol no aplicativo, um recurso aguardado por muitos visitantes internacionais.

Segundo a empresa, as mudanças surgiram a partir de pesquisas de satisfação e comentários enviados pelos próprios visitantes. Os dados mostraram que muitos consumidores têm dificuldade para entender se estão obtendo o melhor custo-benefício durante o processo de reserva.