Quando começa o BBB 26: data de estreia e o que já sabemos

A próxima edição do Big Brother Brasil estreia no dia 12 de janeiro de 2026 com mudanças significativas na dinâmica do jogo.

A temporada terá 100 dias de duração e encerramento previsto para 21 de abril. O vencedor receberá R$ 3 milhões, o maior prêmio já oferecido pelo reality show da TV Globo.

A emissora aposta em novas regras para ampliar o engajamento do público e aumentar o impacto do programa nas redes sociais.

A produção confirmou que o valor total do prêmio ficará exposto na sala da casa durante toda a temporada. A ideia é reforçar o foco da disputa e impulsionar a competitividade entre os participantes.

A Globo também anunciou que apenas pessoas consideradas “desesperadas por dinheiro” foram selecionadas, em uma tentativa de garantir um elenco mais dedicado às dinâmicas do programa.

Escolha dos participantes

No BBB 26, o público passa a decidir quem entra no reality logo na largada, em uma dinâmica que acontecerá simultaneamente em todas as regiões do Brasil. Serão cinco casas de vidro espalhadas pelo Brasil, e em cada uma delas, quatro candidatos tentarão conquistar a preferência do público e, assim, assegurar vaga no programa.

Dos quatro, o homem mais votado e a mulher mais votada garantirão vaga no início da disputa pelo prêmio milionário. A escolha desses participantes vai acontecer pelo gshow. Na prática, o público vai escolher todos os 10 participantes do grupo Pipoca do BBB 26.

Além disso, durante o andamento do jogo, os espectadores poderão substituir qualquer participante considerado “planta” ou pouco ativo. A substituição virá de um “laboratório”, ambiente onde novos candidatos estarão confinados e disputarão a preferência do público para entrar no elenco oficial.

Diferentemente da temporada anterior, que começou com participantes divididos em duplas, o BBB 26 terá competição individual desde o primeiro dia.

Os grupos também passam por reformulação. Além dos tradicionais Pipoca, formado por anônimos, e Camarote, composto por celebridades, haverá a estreia do grupo Veteranos. Nele, ex-BBBs retornam à disputa em busca de uma nova chance de conquistar o prêmio principal.

Casas de vidro e Big Fone

Antes do confinamento na casa principal, candidatos serão expostos em casas de vidro instaladas nas cinco regiões do Brasil. O público poderá acompanhar o cotidiano de cada uma delas e votar nos nomes que seguirão para o jogo principal. Essa etapa funcionará como um pré-confinamento, ampliando o período de exposição e participação dos espectadores.

Elementos clássicos do reality também foram modificados. O Big Fone terá três versões diferentes, com o público decidindo qual delas tocará e qual mensagem será transmitida. A mudança busca tornar as decisões inesperadas e aumentar o impacto da dinâmica na formação de paredões e estratégias de jogo.

Outra novidade é o Cartola BBB, inspirado nos fantasy games esportivos. Usuários poderão montar times com participantes reais e acumular pontos conforme o desempenho de cada um nas provas, formações de VIP e escapes do Paredão. A pontuação será semanal e o vencedor será definido ao final da temporada.

Votação no Globoplay

A votação passará a ocorrer também pelo Globoplay. A plataforma permitirá que assinantes votem ao vivo durante o programa, ampliando a participação direta no andamento do reality. Além disso, a votação patrocinada terá um painel destacado no streaming, com voto único vinculado ao CPF, modelo testado no BBB 25 e agora integrado a todas as dinâmicas.

A edição seguirá sob comando de Tadeu Schmidt, com produção de Mariana Mónaco e direção-geral de Angélica Campos. Nos bastidores, a emissora apresentou as mudanças ao mercado publicitário reforçando a intenção de tornar o BBB 26 uma das edições mais interativas e conectadas ao público desde o início.

Também permanece a lógica das provas de resistência, de imunidade e de liderança, que continuam como pilares da disputa semanal. As dinâmicas de formação de Paredão, festas temáticas e quadros ao vivo também serão preservadas, assim como a ênfase em conteúdos multiplataforma com transmissão 24 horas pelo Globoplay.