Além de Tadeu Schmidt, quem já apresentou o BBB?

Desde sua estreia em 2002, o Big Brother Brasil não só revelou personagens marcantes na casa mais vigiada do país, como também consolidou nomes importantes no comando do programa.

Ao longo de mais de 25 edições, e às vésperas da estreia da 26ª, quatro apresentadores já comandaram o reality da TV Globo, cada um imprimindo seu estilo, bordões e protagonizando momentos inesquecíveis para o programa.

Pedro Bial e Marisa Orth

Pedro Bial e Marisa Orth comandaram juntos a primeira edição do programa. Marisa acabou deixando a atração ainda na primeira temporada, tornando-se a única mulher a apresentar o BBB até hoje. Pedro Bial seguiu sozinho e transformou o reality em um dos maiores fenômenos da TV brasileira.

Pedro Bial

Bial permaneceu no comando por 16 edições, marcadas por seu estilo poético, discursos marcantes e broncas nos participantes, que ajudaram o programa a se tornar tão popular no país.

Tiago Leifert

A partir do BBB 17, o reality passou por uma mudança importante: Tiago Leifert assumiu o posto. Com uma linguagem mais dinâmica, cheia de referências a videogame e futebol, Leifert ajudou a modernizar o formato e impulsionou o programa em uma nova era, com recordes de audiência e grande engajamento digital.

Ele comandou cinco edições marcadas por polêmicas, recordes de audiência e votação (que rendeu até recorde no Guiness Book, com o "Paredão do Bilhão" entre Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez) e inovou com a entrada de participantes já previamente conhecidos na mídia, os Camarotes.

Tadeu Schmidt

Em 2022, outra troca histórica: Tadeu Schmidt, conhecido pelo trabalho no Fantástico, se tornou o quarto apresentador do BBB. Ele segue como rosto oficial da atração e teve seu contrato renovado com a emissora até 2027.

Quando começa o BBB 26?

Sob o comando de Schmidt, o Big Brother Brasil 26 começa no dia 12 de janeiro de 2026. A edição vai durar 100 dias e conta com novas dinâmicas e participantes, como o Laboratório e o grupo Veteranos, com ex-BBBs.