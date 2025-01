Quanto custa uma postagem dos campeões do BBB no Instagram?

Com mais de 29 milhões de seguidores no Instagram, Juliette, campeã do Big Brother Brasil 21, é a vencedora do reality com maior público na rede. É como se 67% da população do estado de São Paulo seguisse a ex-BBB.

O levantamento feito pela Nexus, braço de pesquisa e inteligência de dados da FSB Holding, revelou um ranking dos brothers campeões de todas as edições, contando quantos seguidores cada um deles possui na rede social mais utilizada pelos brasileiros e pelas marcas.

Juliette (BBB 21): 29,8 mi seguidores Arthur Aguiar (BBB 22): 15,1 mi seguidores Munik Nunes (BBB 16): 11,7 mi seguidores Davi Brito (BBB 24): 8,1 mi seguidores Gleici Damasceno (BBB 18): 5,4 mi seguidores

Para as empresas que desejam investir em um influenciador de peso, os nomes representam candidatos ideais, com grande possibilidade de alcance e conversão. Mas o investimento é de valor equiparável.

Quanto os campeões do BBB cobram por parceria no Instagram?

No mesmo ano de conclusão da edição, a vencedora do BBB 21 registrou valores na casa dos R$ 400 mil por parceria, incluindo uma postagem e três séries de stories.

Abaixo de Juliette Feitosa encontra-se o vencedor do BBB 22, Arthur Aguiar, que antes mesmo da conclusão da edição já tinha posts avaliados em cerca de R$ 100 mil.

Munik Nunes (BBB 16), tem valores entre R$ 2 mil e R$ 7 mil. Gleice Damasceno (BBB 18) cobra cerca de R$ 40 mil por postagem e dois stories. Não há informação concreta dos valores cobrados pelo vencedor da última edição, Davi Brito.

Campeões históricos e impacto comercial

O vencedor da primeira edição do BBB desperta grande interesse das marcas. Em sua luta contra o pugilista campeão brasileiro Acelino “Popó” Freitas, Kléber Bambam faturou cerca de R$ 3 milhões, ganhou mais ou menos a mesma quantidade em seguidores.

Hoje, ele faz parte de um ciclo de influenciadores que costumam custar entre R$ 10 e R$ 50 mil por publicação patrocinada.

Os valores são baseados nas informações mais recentes, mas contratos e preços variam. Tudo depende de uma negociação de sucesso com os possíveis porta-vozes de marca.

O ranking completo

Os dados foram fechados no dia 8 de janeiro de 2025. Veja abaixo ranking de número de seguidores no Instagram dos ex-campeões das edições do BBB, levantado pela Nexus:

