Em São Paulo, tiroteio em estação de metrô deixa 5 feridos

Cinco pessoas ficaram feridas em um tiroteio ocorrido neste sábado (30) dentro da estação São Bento de metrô, na Linha 1-Azul, no Largo São Bento, região central da cidade de São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, entre os feridos está uma criança atingida por disparos de arma de fogo.

A criança ferida foi socorrida por equipes do policiamento. Outras duas vítimas foram transportadas pelo Metrô, enquanto mais duas receberam atendimento e foram encaminhadas por unidades de resgate da corporação.

Uma das vítimas levadas pelo Corpo de Bombeiros é o pai da criança ferida. O homem, de 30 anos, sofreu uma fratura no braço esquerdo e foi atingido por disparos no abdômen e na coxa esquerda. Ele foi encaminhado para o Pronto-Socorro da Santa Casa.

Em nota, o Metrô disse que os agentes de segurança atuaram em apoio à Polícia Militar e que após uma denúncia de que havia alguém na via, houve paralisação temporária da circulação de trens no trecho para inspeção, mas a ocorrência não foi confirmada.

O que aconteceu

A ocorrência foi registrada por volta das 12h11 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Metrô. Ao todo, cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender a ocorrência.

Segundo informações preliminares repassadas pela Polícia Militar, um dos envolvidos seria um policial civil que teria sido alvo de uma tentativa de roubo. O agente teria reagido à abordagem e efetuado disparos.