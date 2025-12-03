BBB: veja quais foram as maiores rejeições da história

BBB: Camilla Maia, participou do Big Brother Brasil em 2025 (TV Globo/Reprodução)
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 21h07.
A eliminação de Camilla Maia no BBB 25 colocou a participante no ranking das maiores rejeições da história do programa. A trancista deixou o reality show após enfrentar o paredão com Renata e Vilma e receber 94,67% dos votos, alcançando o top 5 das maiores porcentagens já registradas.
Com a saída, Camilla se juntou a nomes como Karol Conká, Nego Di e Viih Tube, que dominaram o ranking durante o BBB 21.
A trajetória da sister ficou marcada pela ruptura com Vitória Strada, até então sua aliada no jogo. O conflito ganhou força após o último Sincerão, quando comentários feitos por Camilla e por sua irmã foram expostos no quadro RoBBB Seu Fifi. O episódio contribuiu para o desgaste da imagem da participante entre os espectadores.
Com o novo índice, o ranking de maiores rejeições do BBB passa a ser liderado por Karol Conká, eliminada com 99,17% no BBB 21. Em seguida aparecem Nego Di, Viih Tube e Aline dos Santos.