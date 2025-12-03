Pop

BBB: veja quais foram as maiores rejeições da história

Com 94,67%, a trancista se junta a Karol Conká e Nego Di no ranking das maiores eliminações do reality

BBB: Camilla Maia, participou do Big Brother Brasil em 2025 (TV Globo/Reprodução)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 21h07.

A eliminação de Camilla Maia no BBB 25 colocou a participante no ranking das maiores rejeições da história do programa. A trancista deixou o reality show após enfrentar o paredão com Renata e Vilma e receber 94,67% dos votos, alcançando o top 5 das maiores porcentagens já registradas.

Com a saída, Camilla se juntou a nomes como Karol Conká, Nego Di e Viih Tube, que dominaram o ranking durante o BBB 21.

Trajetória de Camilla

A trajetória da sister ficou marcada pela ruptura com Vitória Strada, até então sua aliada no jogo. O conflito ganhou força após o último Sincerão, quando comentários feitos por Camilla e por sua irmã foram expostos no quadro RoBBB Seu Fifi. O episódio contribuiu para o desgaste da imagem da participante entre os espectadores.

Com o novo índice, o ranking de maiores rejeições do BBB passa a ser liderado por Karol Conká, eliminada com 99,17% no BBB 21. Em seguida aparecem Nego Di, Viih Tube e Aline dos Santos.

Veja o ranking das top 10 maiores rejeições do BBB

  • 1. Karol Conká (BBB 21): 99,17%
  • 2. Nego Di (BBB 21): 98,76%
  • 3. Viih Tube (BBB 21): 96,69%
  • 4. Aline dos Santos (BBB 5): 95%
  • 5. Camilla Maia (BBB 25): 94,67%
  • 6. Patrícia (BBB 18): 94,26%
  • 7. Felipe Cobra (BBB 7): 93%
  • 8. Nayara (BBB 18): 92,69%
  • 9. Rogério Padovan (BBB 5) e Rafael Leandro (BBB 12): 92%
  • 10. Projota (BBB 21): 91,89%
