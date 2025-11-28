Qual será o prêmio do BBB 26? Relembre a evolução dos valores

O novo prêmio do BBB 26 supera todos os anteriores e será o maior já oferecido pelo reality show em duas décadas. Dessa vez, o prêmio ficará exposto na sala da casa durante toda a temporada.

A evolução dos valores reforça uma trajetória de crescimento iniciada em 2002, quando o programa estreou com valores bem menores.

Ao longo de 25 temporadas, o Big Brother Brasil ampliou gradualmente o prêmio, atingindo patamares milionários a partir de 2005 e superando a marca de R$ 2,9 milhões nos últimos anos.

Em 2026, o valor do prêmio será de R$ 3 milhões, valor confirmado pela TV Globo para a edição que estreia em 12 de janeiro.

Como os prêmios evoluíram até agora?

O reality já premiou 25 vencedores desde a primeira temporada.

Nas edições iniciais, o prêmio era fixado em R$ 500 mil. Kleber Bambam (BBB 1) e Rodrigo Cowboy (BBB 2), ambos em 2002, receberam esse valor. Dhomini (BBB 3, 2003) e Cida (BBB 4, 2004) completaram a fase inicial sem reajuste.

A virada ocorreu em 2005, quando Jean Wyllys venceu o BBB 5 e se tornou o primeiro participante a ganhar R$ 1 milhão. Esse valor foi mantido por diversos anos, incluindo a vitória de Diego Alemão no BBB 7, com votação recorde de 91%.

O programa só voltou a reajustar o prêmio em 2012, quando Fael Cordeiro se tornou o primeiro a ganhar R$ 1,5 milhão. Esse valor seguiu até 2022, período que inclui campeões como Juliette Freire (BBB 21) e Arthur Aguiar (BBB 22).

A fase mais recente de aumentos começou em 2023:

BBB 23 (2023) – Amanda Meirelles: R$ 2,88 milhões

BBB 24 (2024) – Davi Brito: R$ 2,92 milhões (até então o prêmio mais alto)

BBB 25 (2025) – Renata Saldanha: R$ 2,7 milhões

Com o anúncio oficial, o BBB 26 amplia o salto e fixa o prêmio em R$ 3 milhões, ainda sem vencedor definido, já que a temporada será exibida entre janeiro e abril de 2026.

Confira a lista completa de campeões e prêmios por edição

Valores atualizados até 2025, com acréscimo da quantia confirmada para 2026: