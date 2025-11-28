Qual será o prêmio do BBB 26? Relembre a evolução dos valores

Davi Brito: vencedor do BBB 24 levou o maior prêmio das edições até agora (TV Globo/Reprodução)
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 13h38.
O novo prêmio do BBB 26 supera todos os anteriores e será o maior já oferecido pelo reality show em duas décadas. Dessa vez, o prêmio ficará exposto na sala da casa durante toda a temporada.
A evolução dos valores reforça uma trajetória de crescimento iniciada em 2002, quando o programa estreou com valores bem menores.
Ao longo de 25 temporadas, o Big Brother Brasil ampliou gradualmente o prêmio, atingindo patamares milionários a partir de 2005 e superando a marca de R$ 2,9 milhões nos últimos anos.
Em 2026, o valor do prêmio será de R$ 3 milhões, valor confirmado pela TV Globo para a edição que estreia em 12 de janeiro.
O reality já premiou 25 vencedores desde a primeira temporada.
Nas edições iniciais, o prêmio era fixado em R$ 500 mil. Kleber Bambam (BBB 1) e Rodrigo Cowboy (BBB 2), ambos em 2002, receberam esse valor. Dhomini (BBB 3, 2003) e Cida (BBB 4, 2004) completaram a fase inicial sem reajuste.
A virada ocorreu em 2005, quando Jean Wyllys venceu o BBB 5 e se tornou o primeiro participante a ganhar R$ 1 milhão. Esse valor foi mantido por diversos anos, incluindo a vitória de Diego Alemão no BBB 7, com votação recorde de 91%.
O programa só voltou a reajustar o prêmio em 2012, quando Fael Cordeiro se tornou o primeiro a ganhar R$ 1,5 milhão. Esse valor seguiu até 2022, período que inclui campeões como Juliette Freire (BBB 21) e Arthur Aguiar (BBB 22).
A fase mais recente de aumentos começou em 2023:
Com o anúncio oficial, o BBB 26 amplia o salto e fixa o prêmio em R$ 3 milhões, ainda sem vencedor definido, já que a temporada será exibida entre janeiro e abril de 2026.
Valores atualizados até 2025, com acréscimo da quantia confirmada para 2026: