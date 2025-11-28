Pop

Qual será o prêmio do BBB 26? Relembre a evolução dos valores

Prêmios cresceram de R$ 500 mil para valores milionários ao longo de 25 temporadas; BBB 26 terá o maior de todas as edições

Davi Brito: vencedor do BBB 24 levou o maior prêmio das edições até agora (TV Globo/Reprodução)

Davi Brito: vencedor do BBB 24 levou o maior prêmio das edições até agora (TV Globo/Reprodução)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 13h38.

O novo prêmio do BBB 26 supera todos os anteriores e será o maior já oferecido pelo reality show em duas décadas. Dessa vez, o prêmio ficará exposto na sala da casa durante toda a temporada.

A evolução dos valores reforça uma trajetória de crescimento iniciada em 2002, quando o programa estreou com valores bem menores.

Ao longo de 25 temporadas, o Big Brother Brasil ampliou gradualmente o prêmio, atingindo patamares milionários a partir de 2005 e superando a marca de R$ 2,9 milhões nos últimos anos.

Em 2026, o valor do prêmio será de R$ 3 milhões, valor confirmado pela TV Globo para a edição que estreia em 12 de janeiro.

Como os prêmios evoluíram até agora?

O reality já premiou 25 vencedores desde a primeira temporada.

Nas edições iniciais, o prêmio era fixado em R$ 500 mil. Kleber Bambam (BBB 1) e Rodrigo Cowboy (BBB 2), ambos em 2002, receberam esse valor. Dhomini (BBB 3, 2003) e Cida (BBB 4, 2004) completaram a fase inicial sem reajuste.

A virada ocorreu em 2005, quando Jean Wyllys venceu o BBB 5 e se tornou o primeiro participante a ganhar R$ 1 milhão. Esse valor foi mantido por diversos anos, incluindo a vitória de Diego Alemão no BBB 7, com votação recorde de 91%.

O programa só voltou a reajustar o prêmio em 2012, quando Fael Cordeiro se tornou o primeiro a ganhar R$ 1,5 milhão. Esse valor seguiu até 2022, período que inclui campeões como Juliette Freire (BBB 21) e Arthur Aguiar (BBB 22).

A fase mais recente de aumentos começou em 2023:

  • BBB 23 (2023) – Amanda Meirelles: R$ 2,88 milhões
  • BBB 24 (2024) – Davi Brito: R$ 2,92 milhões (até então o prêmio mais alto)
  • BBB 25 (2025) – Renata Saldanha: R$ 2,7 milhões

Com o anúncio oficial, o BBB 26 amplia o salto e fixa o prêmio em R$ 3 milhões, ainda sem vencedor definido, já que a temporada será exibida entre janeiro e abril de 2026.

Confira a lista completa de campeões e prêmios por edição

Valores atualizados até 2025, com acréscimo da quantia confirmada para 2026:

  • BBB 1 – 2002: Kleber Bambam — R$ 500 mil
  • BBB 2 – 2002: Rodrigo Cowboy — R$ 500 mil
  • BBB 3 – 2003: Dhomini Ferreira — R$ 500 mil
  • BBB 4 – 2004: Cida dos Santos — R$ 500 mil
  • BBB 5 – 2005: Jean Wyllys — R$ 1 milhão
  • BBB 6 – 2006: Mara Viana — R$ 1 milhão
  • BBB 7 – 2007: Diego Alemão — R$ 1 milhão
  • BBB 8 – 2008: Rafinha — R$ 1 milhão
  • BBB 9 – 2009: Max Porto — R$ 1 milhão
  • BBB 10 – 2010: Marcelo Dourado — R$ 1 milhão
  • BBB 11 – 2011: Maria Melilo — R$ 1 milhão
  • BBB 12 – 2012: Fael Cordeiro — R$ 1,5 milhão
  • BBB 13 – 2013: Fernanda Keulla — R$ 1,5 milhão
  • BBB 14 – 2014: Vanessa Mesquita — R$ 1,5 milhão
  • BBB 15 – 2015: Cézar Lima — R$ 1,5 milhão
  • BBB 16 – 2016: Munik Nunes — R$ 1,5 milhão
  • BBB 17 – 2017: Emilly Araújo — R$ 1,5 milhão
  • BBB 18 – 2018: Gleici Damasceno — R$ 1,5 milhão
  • BBB 19 – 2019: Paula von Sperling — R$ 1,5 milhão
  • BBB 20 – 2020: Thelma Assis — R$ 1,5 milhão
  • BBB 21 – 2021: Juliette Freire — R$ 1,5 milhão
  • BBB 22 – 2022: Arthur Aguiar — R$ 1,5 milhão
  • BBB 23 – 2023: Amanda Meirelles — R$ 2,88 milhões
  • BBB 24 – 2024: Davi Brito — R$ 2,92 milhões
  • BBB 25 – 2025: Renata Saldanha — R$ 2,7 milhões
Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilReality shows

