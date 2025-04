Nesta terça-feira, 22, o BBB 25 consagrou o vencedor do maior prêmio da história do programa. Como todos já imaginavam, Renata garantiu o primeiro lugar e R$ 2,72 milhões com XX% dos votos.

Quais são os prêmios para o primeiro, segundo e o terceiro lugar do BBB 25?

O campeão do reality show receberá R$ 2.720.000, valor acumulado durante o programa Pegar ou Guardar. O segundo colocado ganhará R$ 150 mil, e o terceiro lugar receberá R$ 50 mil.

*Em atualização.