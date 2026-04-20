Final já está definida, mostra enquete atualizada do BBB 26

Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena disputam o prêmio de R$ 5,44 milhões na grande final do Big Brother Brasil 26. O vencedor do programa será anunciado na terça-feira, 21.

A final foi definida após a eliminação de Leandro Boneco no domingo, 19. Levantamentos indicam ampla vantagem de Ana Paula, enquanto a disputa se concentra no segundo lugar.

BBB muda formato de votação para a final; entenda

Dados do Votalhada, divulgados às 8h desta segunda-feira, 20, apontam liderança consolidada de Ana Paula, com mais de 70% dos votos, seguida de Milena e Juliano.

Porcentagem das enquetes

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

Sites (voto da torcida): Ana Paula 67,21% x Juliano 11,38% x Milena 21,41%

x Juliano 11,38% x Milena 21,41% YouTube: Ana Paula 63,41% x Juliano 7,55% x Milena 29,58%

x Juliano 7,55% x Milena 29,58% X (Twitter): Ana Paula 75,44% x Juliano 2,32% x Milena 22,24%

x Juliano 2,32% x Milena 22,24% Instagram: Ana Paula 83,31% x Juliano 3,92% x Milena 12,77%

x Juliano 3,92% x Milena 12,77% Votos consolidados (CPF): Ana Paula 74,05% x Juliano 4,60% x Milena 21,53%

x Juliano 4,60% x Milena 21,53% Estimativa geral do Votalhada (30%/70%): Ana Paula 72,00% x Juliano 6,63% x Milena 21,49%

Segundo a parcial, Ana Paula já é considerada a grande vencedora da temporada, enquanto Milena deve ficar com o segundo lugar e Juliano em terceiro.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A decisão da final é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.