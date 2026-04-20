Juliano ou Milena? Enquete indica quem deve ficar em 2º lugar no BBB 26

Após a eliminação de Leandro Boneco no domingo, 19, o BBB 26 chega à reta final com Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena na disputa pelo prêmio de R$ 5,44 milhões. O resultado será anunciado na terça-feira, 21, ao vivo.

As enquetes indicam liderança ampla de Ana Paula, enquanto a briga segue concentrada pelo segundo lugar.

Dados do Votalhada, atualizados às 12h desta segunda-feira, 20, reforçam o favoritismo de Ana Paula, que amplia sua vantagem e aparece com mais de 70% dos votos na média geral.

BBB muda formato de votação para a final; entenda

Porcentagem das enquetes

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

Sites (voto da torcida): Ana Paula 68,21% x Juliano 11,22% x Milena 20,57%

x Juliano 11,22% x Milena 20,57% YouTube: Ana Paula 63,45% x Juliano 7,82% x Milena 29,32%

x Juliano 7,82% x Milena 29,32% X (Twitter): Ana Paula 75,78% x Juliano 2,53% x Milena 21,69%

x Juliano 2,53% x Milena 21,69% Instagram: Ana Paula 82,92% x Juliano 4,31% x Milena 12,77%

x Juliano 4,31% x Milena 12,77% Votos consolidados (CPF): Ana Paula 74,05% x Juliano 4,89% x Milena 21,26%

x Juliano 4,89% x Milena 21,26% Estimativa geral do Votalhada (30%/70%): Ana Paula 72,30% x Juliano 6,79% x Milena 21,05%

Segundo a parcial mais recente, Ana Paula mantém liderança isolada e aparece como favorita ao título. Milena segue na segunda colocação, enquanto Juliano ocupa o terceiro lugar.

Morte do pai de Ana Paula

A reta final do BBB 26 foi marcada por um momento fora do protocolo após Ana Paula Renault receber a notícia da morte do pai, Gerardo Henrique Machado Renault, aos 96 anos. A informação foi confirmada pela família no domingo, 19, e comunicada dentro da casa por Tadeu Schmidt. Mesmo diante da perda, a sister decidiu seguir no reality até a final.

Em conversa com Milena e Juliano Floss, Ana Paula falou sobre a relação com o pai e o peso de viver o luto confinada. "Ele estava oscilando, só que a preocupação dele sempre fui eu. Eu não tenho ninguém, ele sabe que eu só tenho ele", disse.

Milena, emocionada, tentou consolar a colega. "Você me tem ainda, eu vou ficar do seu lado", afirmou. Apesar de desentendimentos recentes entre as duas, a recreadora não hesitou em se aproximar, e o clima na casa foi de comoção entre os finalistas.

Ao entrar ao vivo, Tadeu também compartilhou um momento pessoal. "Eu também estou vivendo um luto, meu irmão morreu anteontem", afirmou.

"Antes de mais nada, Ana Paula, eu queria te dar um abraço. Você vai ter o seu tempo para entender. O seu tempo para receber esse choque, esse baque, e a gente respeita demais tudo que você quiser fazer", disse o apresentador.

Tadeu ainda deixou uma mensagem à sister sobre o pai. "Eu imagino que o seu Gerardo estaria te aplaudindo, imensamente orgulhoso de você, como eu sei que meu irmão diria para mim: 'Não se atreva a ir embora', porque era essa a minha relação com ele", afirmou.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A decisão da final é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.