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Euphoria vai ter 4ª temporada? HBO bate o martelo sobre futuro da série

Série estrelada por Zendaya termina após anos marcados por atrasos, rumores e mudanças nos bastidores

Euphoria: Produção da HBO não ganhará uma quarta temporada e encerra trajetória iniciada em 2019 (Divulgação/HBO)

Euphoria: Produção da HBO não ganhará uma quarta temporada e encerra trajetória iniciada em 2019 (Divulgação/HBO)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 1 de junho de 2026 às 11h22.

A HBO confirmou oficialmente o cancelamento de "Euphoria". A produção estrelada por Zendaya chega ao fim no último domingo, 31, após três temporadas, e não retornará para um quarto ano, encerrando meses de especulações sobre o futuro da série.

Terceira temporada foi a última da série

O anúncio foi feito pelo próprio Sam Levinson durante participação em um podcast do The New York Times e posteriormente confirmado pela HBO à Variety. Ao todo, "Euphoria" teve 26 episódios e cerca de sete anos de trajetória desde o início de sua produção.

Desde o fim da segunda temporada, exibida em 2022, o futuro de "Euphoria" passou a ser alvo constante de rumores. O intervalo entre a segunda e a terceira temporada aumentou significativamente, enquanto parte do elenco ganhou novos projetos em Hollywood, dificultando a conciliação das gravações.

Além dos atrasos, a série também enfrentou mudanças importantes nos bastidores. A morte do ator Angus Cloud, em 2023, impactou diretamente os planos da produção. O intérprete de Fezco era um dos personagens mais populares da trama e tinha papel relevante no desenvolvimento futuro da história.

Série redefiniu o drama adolescente

Criada por Sam Levinson, "Euphoria" estreou em 2019 e rapidamente se transformou em um fenômeno cultural. A série chamou atenção pela estética marcante, pelas cenas intensas e pela abordagem de temas como dependência química, sexualidade, violência e saúde mental.

A trama acompanhou Rue Bennett, personagem interpretada por Zendaya, uma adolescente que enfrenta problemas com dependência química enquanto tenta lidar com relações familiares, amizades, traumas e a descoberta da própria identidade.

O sucesso também impulsionou a carreira de vários integrantes do elenco. Além de Zendaya, nomes como Sydney Sweeney, Jacob Elordi e Hunter Schafer ganharam projeção internacional após a série.

Zendaya, inclusive, se tornou a atriz mais jovem a vencer duas vezes o Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática pelo papel de Rue.

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