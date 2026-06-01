Real Time Big Data: 42% veem encontro entre Trump e Flávio como neutro

Quase metade (42%) dos brasileiros consideraram o encontro do senador Flávio Bolsonaro (PL) com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca como neutro, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 1.

O índice de respondentes que acharam o encontro positivo foi de 29%, mesma parcela dos que avaliam como negativo.

O encontro entre o senador e Donald Trump aconteceu na última terça-feira, 26, quase vinte dias após o encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o americano.

Na quinta-feira, 28, dois dias depois do encontro com Flávio Bolsonaro, Trump declarou que irá designar as facções criminosas brasileiras Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como Organizações Terroristas Estrangeiras (FTO em inglês).

Após a decisão, o senador comemorou e disse que sua viagem aos Estados Unidos foi mais efetiva do que os governos petistas no enfrentamento ao crime organizado.

"Em uma viagem como presidenciável, fizemos mais pelo Brasil e pela segurança dos brasileiros do que o PT e Lula em seus 17 anos de mandato. Enquanto Lula foi de joelhos atrás do Trump fazer lobby a favor do PCC e CV, eu fui trabalhar para que fossem tratados como terroristas", declarou.

Segundo a legislação interna americana, a designação de FTO permite ao governo estadunidense tratar grupos não estatais como combatentes inimigos, o que inclui o direito de invadir outros países, caso a nação que abriga o grupo não consiga ou se recuse a contê-lo.

O levantamento do Real Time Big Data ouviu 2 mil eleitores em todo o território nacional entre os dias 29 e 30 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e as respostas tem 95% de índice de confiança. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-05864/2026.