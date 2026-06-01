Drake sobe na Billboard 200, mas ainda está longe do topo; veja quem lidera

Um levantamento da Billboard revelou quais artistas acumularam mais semanas na liderança da principal parada de álbuns dos Estados Unidos.

A lista ganhou destaque após Drake alcançar uma marca histórica com o álbum "Iceman" e empatar com Elton John entre os músicos com maior permanência no topo do ranking.

Com o novo resultado, o rapper canadense chegou a 39 semanas em primeiro lugar na Billboard 200. A marca amplia sua liderança como o artista de hip-hop com mais tempo acumulado na posição e reforça seu recorde entre os músicos nascidos no Canadá.

Sua trajetória na liderança começou em 2010 e inclui álbuns como "Views", "Scorpion", "Certified Lover Boy" e "Her Loss". Apesar do feito, Drake ainda está distante dos primeiros colocados da lista histórica.

Quem lidera a Billboard 200?

Embora Taylor Swift tenha acumulado 98 semanas em primeiro lugar ao longo da carreira, a cantora ocupa a segunda posição no ranking histórico da Billboard 200.

A liderança segue com os The Beatles, que somam 132 semanas no topo da parada desde a década de 1960. A vantagem do grupo britânico permanece confortável mesmo após décadas de transformações na indústria musical.

O pódio é completado por Elvis Presley, que acumulou 67 semanas em primeiro lugar.

Lendas seguem dominando o ranking

O ranking reúne artistas de diferentes gerações que dominaram as vendas e o consumo de música nos Estados Unidos.

Além dos The Beatles, Taylor Swift e Elvis Presley, a lista inclui nomes como Michael Jackson, Whitney Houston, Elton John, Prince, Mariah Carey e Eminem.

Artistas mais recentes também aparecem entre os recordistas. É o caso de Adele, Morgan Wallen e Drake, que representam a era do streaming e seguem ampliando seus números na principal parada de álbuns do país.

Ranking dos artistas com mais semanas em 1º lugar na Billboard 200

The Beatles — 132 semanas Taylor Swift — 98 semanas Elvis Presley — 67 semanas Garth Brooks — 52 semanas Michael Jackson — 51 semanas Whitney Houston — 46 semanas The Kingston Trio — 46 semanas Morgan Wallen — 42 semanas Adele — 40 semanas Drake — 39 semanas Elton John — 39 semanas Fleetwood Mac — 38 semanas The Rolling Stones — 38 semanas Harry Belafonte — 37 semanas The Monkees — 37 semanas Prince — 35 semanas Eminem — 35 semanas Mariah Carey — 30 semanas Eagles — 30 semanas

Criada em 1956, a Billboard 200 acompanha semanalmente os álbuns mais populares dos Estados Unidos.

O ranking considera vendas físicas, downloads digitais e reproduções em plataformas de streaming. Ao longo das décadas, tornou-se uma das principais referências para medir o sucesso comercial de artistas e lançamentos musicais.