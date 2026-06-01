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Drake sobe na Billboard 200, mas ainda está longe do topo; veja quem lidera

Michael Jackson, Taylor Swift, Elvis Presley e outros nomes aparecem entre os artistas que mais dominaram a Billboard 200 desde 1956

Drake: rapper alcançou 39 semanas em 1º lugar na Billboard 200 e empatou com Elton John (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Drake: rapper alcançou 39 semanas em 1º lugar na Billboard 200 e empatou com Elton John (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 1 de junho de 2026 às 11h30.

Um levantamento da Billboard revelou quais artistas acumularam mais semanas na liderança da principal parada de álbuns dos Estados Unidos.

A lista ganhou destaque após Drake alcançar uma marca histórica com o álbum "Iceman" e empatar com Elton John entre os músicos com maior permanência no topo do ranking.

Com o novo resultado, o rapper canadense chegou a 39 semanas em primeiro lugar na Billboard 200. A marca amplia sua liderança como o artista de hip-hop com mais tempo acumulado na posição e reforça seu recorde entre os músicos nascidos no Canadá.

Sua trajetória na liderança começou em 2010 e inclui álbuns como "Views", "Scorpion", "Certified Lover Boy" e "Her Loss". Apesar do feito, Drake ainda está distante dos primeiros colocados da lista histórica.

Quem lidera a Billboard 200?

Embora Taylor Swift tenha acumulado 98 semanas em primeiro lugar ao longo da carreira, a cantora ocupa a segunda posição no ranking histórico da Billboard 200.

A liderança segue com os The Beatles, que somam 132 semanas no topo da parada desde a década de 1960. A vantagem do grupo britânico permanece confortável mesmo após décadas de transformações na indústria musical.

O pódio é completado por Elvis Presley, que acumulou 67 semanas em primeiro lugar.

Lendas seguem dominando o ranking

O ranking reúne artistas de diferentes gerações que dominaram as vendas e o consumo de música nos Estados Unidos.

Além dos The Beatles, Taylor Swift e Elvis Presley, a lista inclui nomes como Michael Jackson, Whitney Houston, Elton John, Prince, Mariah Carey e Eminem.

Artistas mais recentes também aparecem entre os recordistas. É o caso de Adele, Morgan Wallen e Drake, que representam a era do streaming e seguem ampliando seus números na principal parada de álbuns do país.

Ranking dos artistas com mais semanas em 1º lugar na Billboard 200

  1. The Beatles — 132 semanas
  2. Taylor Swift — 98 semanas
  3. Elvis Presley — 67 semanas
  4. Garth Brooks — 52 semanas
  5. Michael Jackson — 51 semanas
  6. Whitney Houston — 46 semanas
  7. The Kingston Trio — 46 semanas
  8. Morgan Wallen — 42 semanas
  9. Adele — 40 semanas
  10. Drake — 39 semanas
  11. Elton John — 39 semanas
  12. Fleetwood Mac — 38 semanas
  13. The Rolling Stones — 38 semanas
  14. Harry Belafonte — 37 semanas
  15. The Monkees — 37 semanas
  16. Prince — 35 semanas
  17. Eminem — 35 semanas
  18. Mariah Carey — 30 semanas
  19. Eagles — 30 semanas

Criada em 1956, a Billboard 200 acompanha semanalmente os álbuns mais populares dos Estados Unidos.

O ranking considera vendas físicas, downloads digitais e reproduções em plataformas de streaming. Ao longo das décadas, tornou-se uma das principais referências para medir o sucesso comercial de artistas e lançamentos musicais.

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