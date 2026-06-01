Drake sobe na Billboard 200, mas ainda está longe do topo; veja quem lidera

Drake: rapper alcançou 39 semanas em 1º lugar na Billboard 200 e empatou com Elton John (Dimitrios Kambouris/Getty Images)
Redatora
Publicado em 1 de junho de 2026 às 11h30.
Um levantamento da Billboard revelou quais artistas acumularam mais semanas na liderança da principal parada de álbuns dos Estados Unidos.
A lista ganhou destaque após Drake alcançar uma marca histórica com o álbum "Iceman" e empatar com Elton John entre os músicos com maior permanência no topo do ranking.
Com o novo resultado, o rapper canadense chegou a 39 semanas em primeiro lugar na Billboard 200. A marca amplia sua liderança como o artista de hip-hop com mais tempo acumulado na posição e reforça seu recorde entre os músicos nascidos no Canadá.
Sua trajetória na liderança começou em 2010 e inclui álbuns como "Views", "Scorpion", "Certified Lover Boy" e "Her Loss". Apesar do feito, Drake ainda está distante dos primeiros colocados da lista histórica.
Embora Taylor Swift tenha acumulado 98 semanas em primeiro lugar ao longo da carreira, a cantora ocupa a segunda posição no ranking histórico da Billboard 200.
A liderança segue com os The Beatles, que somam 132 semanas no topo da parada desde a década de 1960. A vantagem do grupo britânico permanece confortável mesmo após décadas de transformações na indústria musical.
O pódio é completado por Elvis Presley, que acumulou 67 semanas em primeiro lugar.
O ranking reúne artistas de diferentes gerações que dominaram as vendas e o consumo de música nos Estados Unidos.
Além dos The Beatles, Taylor Swift e Elvis Presley, a lista inclui nomes como Michael Jackson, Whitney Houston, Elton John, Prince, Mariah Carey e Eminem.
Artistas mais recentes também aparecem entre os recordistas. É o caso de Adele, Morgan Wallen e Drake, que representam a era do streaming e seguem ampliando seus números na principal parada de álbuns do país.
Criada em 1956, a Billboard 200 acompanha semanalmente os álbuns mais populares dos Estados Unidos.
O ranking considera vendas físicas, downloads digitais e reproduções em plataformas de streaming. Ao longo das décadas, tornou-se uma das principais referências para medir o sucesso comercial de artistas e lançamentos musicais.