Os hábitos de Taylor Swift aprovados pela ciência

Muito além dos estádios lotados e dos recordes da indústria musical, alguns dos hábitos mais conhecidos de Taylor Swift têm chamado atenção por outro motivo: eles encontram respaldo em pesquisas científicas sobre saúde mental, bem-estar e qualidade de vida.

Uma reportagem publicada pela Yahoo Creators reuniu comportamentos frequentemente associados à cantora com benefícios emocionais, cognitivos e até físicos — que vão de escrever cartas à mão até cozinhar para outras pessoas.

O valor de escrever à mão

Taylor Swift é conhecida por manter o hábito de escrever cartas e bilhetes à mão para amigos, colegas e integrantes de sua equipe.

Durante a Eras Tour, funcionários da cantora, como dançarinos, receberam mensagens manuscritas de agradecimento.

Segundo o neurocientista Ramesh Balasubramaniam, da Universidade da Califórnia, a escrita manual oferece benefícios cognitivos importantes e estimula áreas do cérebro ligadas ao aprendizado e à retenção de informações.

Em entrevista à NPR, ele afirmou que escrever à mão pode gerar melhorias na memória, na concentração e no funcionamento cerebral, especialmente quando comparado à digitação constante em dispositivos eletrônicos.

Cozinhar para os outros também faz bem

Outro hábito frequentemente associado à artista é preparar presentes caseiros para amigos e familiares. A cantora já ficou conhecida por fazer biscoitos, pães e doces para pessoas próximas.

De acordo com dados da Northern Healthcare, atividades como cozinhar e assar alimentos podem ajudar a aliviar o estresse, melhorar o humor, estimular a criatividade e aumentar a autoconfiança.

Os pesquisadores destacam que o benefício não está apenas no resultado final, mas no próprio processo de criação e cuidado envolvido no ato.

Animais de estimação e saúde mental

A relação de Swift com seus três gatos também é amplamente conhecida. E a ciência sugere que esse vínculo pode trazer vantagens reais para a saúde.

Um artigo publicado pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos aponta que a convivência com animais de estimação está associada à redução do estresse, da sensação de solidão e da pressão arterial, além de contribuir para um humor mais positivo.

Os efeitos são tão relevantes que diversas linhas de pesquisa investigam atualmente o papel dos animais no apoio emocional e na prevenção de problemas relacionados à saúde mental.

Generosidade gera benefícios para quem ajuda

O trabalho filantrópico de Swift é frequentemente destacado ao longo de sua carreira.

Durante a Eras Tour, a cantora realizou doações equivalentes a centenas de milhares de refeições para bancos de alimentos das cidades por onde passou.

Além das ações institucionais, também existem diversos relatos de ajuda financeira direta a fãs e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Um dos casos mais recentes envolveu uma doação de US$ 100 mil para auxiliar Lilah, uma criança de dois anos em tratamento contra um tipo raro de câncer cerebral.

Embora poucas pessoas tenham condições de realizar contribuições desse porte, especialistas destacam que pequenos gestos também têm impacto significativo.

Doar alimentos, ajudar um vizinho doente ou participar de ações voluntárias são atitudes que fortalecem o senso de comunidade e apoio coletivo.

Segundo o Centro Médico da Universidade de Rush, estudos mostram que atividades ligadas à caridade e ao voluntariado também produzem benefícios para quem ajuda.

Os pesquisadores apontam que esse tipo de ação está associado à melhora do humor, da autoestima e até de indicadores relacionados à saúde física.

Apoio aos seus colegas

Outro comportamento frequentemente citado é a forma como a cantora demonstra apoio aos colegas de profissão.

Ao longo dos anos, a cantora se tornou conhecida por demonstrar apoio público a outros artistas durante grandes eventos da indústria musical.

No Grammy de 2025, por exemplo, Swift não levou nenhum troféu para casa, mas permaneceu celebrando e aplaudindo os vencedores ao longo da cerimônia.

Seu entusiasmo ao cantar, dançar e vibrar durante apresentações de colegas também costuma chamar atenção do público nas transmissões.

Estudos dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos mostram que pessoas com laços comunitários fortes tendem a viver mais e apresentam menores taxas de doenças cardiovasculares e outros problemas de saúde.

Gratidão aos fãs

Ao vencer o prêmio de Álbum do Ano com “Midnights”, Swift agradeceu ao público e surpreendeu os fãs com o anúncio de um novo álbum. A cantora frequentemente transforma momentos de celebração da própria carreira em demonstrações de reconhecimento ao apoio que recebe.

O mesmo aconteceu na apresentação de encerramento da Eras Tour, realizada no BC Place Stadium. Swift definiu a turnê como “o capítulo mais emocionante de toda a minha vida” e agradeceu aos fãs pela conexão construída ao longo dos shows.

Pesquisas divulgadas pela Harvard indicam que expressar gratidão está associado a benefícios importantes para a saúde mental e física. Estudos relacionam esse comportamento à melhor qualidade do sono, menor risco de depressão, mais equilíbrio emocional e impactos positivos na saúde cardiovascular.

Amizades fortes têm impacto real

Swift costuma demonstrar carinho pelos amigos com gestos pessoais e atenciosos.

A cantora já homenageou os filhos de Blake Lively e Ryan Reynolds ao usar seus nomes como personagens nas músicas do álbum “Folklore”, esteve na estreia do filme “Renaissance”, de Beyoncé, em Londres, e viajou até a Califórnia para casar sua amiga de longa data Selena Gomez com Benny Blanco.

Segundo a Houston Healthcare, relações de amizade sólidas têm impacto direto na saúde emocional. Estudos apontam que vínculos próximos e duradouros podem ajudar a reduzir o estresse, diminuir sintomas de depressão e fortalecer a autoestima.

Todos esses estudos reforçam que hábitos simples e cotidianos podem exercer um impacto profundo sobre a saúde física e emocional.

Mais do que características associadas ao estilo de vida de uma celebridade, atitudes como cultivar amizades, demonstrar gratidão, ajudar outras pessoas e manter conexões genuínas aparecem em pesquisas científicas como fatores ligados a uma vida mais longa, equilibrada e saudável.

E talvez a parte mais relevante seja justamente essa. Nenhum desses comportamentos depende de fama, fortuna ou influência para serem incorporados no dia a dia.